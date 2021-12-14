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В Нижнем Новгороде открыли боксы для пациентов с омикрон-штаммом

В Нижнем Новгороде открыли боксы для пациентов с омикрон-штаммом - РИА Новости, 14.12.2021

В Нижнем Новгороде открыли боксы для пациентов с омикрон-штаммом

Обсервационные койки для пациентов с штаммом коронавируса "омикрон" открыли в Нижнем Новгороде, заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:47

2021-12-14T12:47

2021-12-14T12:47

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Обсервационные койки для пациентов с штаммом коронавируса "омикрон" открыли в Нижнем Новгороде, заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов."Обсервационные койки для пациентов с "омикроном". В инфекционной больнице №2 Нижнего Новгорода открылись инфекционные боксы для пациентов, которые могут быть потенциально заражены новым штаммом. На сегодняшний день таких пациентов в Нижегородской области не выявлено", - написал Мелик-Гусейнов в своем Instagram.Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Нижегородской области выявлено 223 188 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 194 683 нижегородца, 9354 пациента скончались.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211214/omikron-1763598332.html

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