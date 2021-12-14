https://ria.ru/20211214/lenoblast-1763661462.html
Ленобласть вновь стала лидером нацрейтинга прозрачности закупок
Ленобласть вновь стала лидером нацрейтинга прозрачности закупок - РИА Новости, 14.12.2021
Ленобласть вновь стала лидером нацрейтинга прозрачности закупок
Ленинградская область вновь стала лучшей по версии "Национального рейтинга прозрачности закупок 2021" (НРПЗ) — регион, благодаря эффективной государственной... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:42
2021-12-14T14:42
2021-12-14T14:42
ленинградская область
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763663621_0:0:739:415_1920x0_80_0_0_4b6601ebd7cdcd4695650861d5186647.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Ленинградская область вновь стала лучшей по версии "Национального рейтинга прозрачности закупок 2021" (НРПЗ) — регион, благодаря эффективной государственной политике в сфере закупок, удерживает высокие позиции уже третий год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, важным условием достигнутых высоких результатов является постоянная методологическая работа не только с заказчиками, но и с поставщиками. Также в Ленинградской области продолжается успешная практика проведения совместных торгов по закупкам однотипных товаров для нужд учреждений, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области и региональному комитету по здравоохранению."Это наш "Оскар" среди закупщиков. Для меня важно, что с первого же года моего прихода удалось его получить и теперь мы получаем эту награду каждый год", — отметил председатель комитета государственного заказа Ленинградской области Денис Толстых."Национальный рейтинг прозрачности закупок" проводится негосударственным исследовательским аналитическим центром и является одним из объективных индикаторов состояния экономики. Ленинградская область второй год подряд занимает 21 место, обойдя Санкт-Петербург на десять позиций. Прозрачность закупок региона признана высокой, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211210/rasselenie-1763104057.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763663621_24:0:680:492_1920x0_80_0_0_7d2521ec573c6d2a43e1b0a8fc9fe61c.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Ленинградская область вновь стала лучшей по версии "Национального рейтинга прозрачности закупок 2021" (НРПЗ) — регион, благодаря эффективной государственной политике в сфере закупок, удерживает высокие позиции уже третий год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, важным условием достигнутых высоких результатов является постоянная методологическая работа не только с заказчиками, но и с поставщиками. Также в Ленинградской области продолжается успешная практика проведения совместных торгов по закупкам однотипных товаров для нужд учреждений, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области и региональному комитету по здравоохранению.
"Это наш "Оскар" среди закупщиков. Для меня важно, что с первого же года моего прихода удалось его получить и теперь мы получаем эту награду каждый год", — отметил председатель комитета государственного заказа Ленинградской области Денис Толстых.
"Национальный рейтинг прозрачности закупок" проводится негосударственным исследовательским аналитическим центром и является одним из объективных индикаторов состояния экономики. Ленинградская область второй год подряд занимает 21 место, обойдя Санкт-Петербург
на десять позиций. Прозрачность закупок региона признана высокой, добавили в пресс-службе.