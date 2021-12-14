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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20211214/lenoblast-1763661462.html
Ленобласть вновь стала лидером нацрейтинга прозрачности закупок
Ленобласть вновь стала лидером нацрейтинга прозрачности закупок - РИА Новости, 14.12.2021
Ленобласть вновь стала лидером нацрейтинга прозрачности закупок
Ленинградская область вновь стала лучшей по версии "Национального рейтинга прозрачности закупок 2021" (НРПЗ) — регион, благодаря эффективной государственной... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:42
2021-12-14T14:42
ленинградская область
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Ленинградская область вновь стала лучшей по версии "Национального рейтинга прозрачности закупок 2021" (НРПЗ) — регион, благодаря эффективной государственной политике в сфере закупок, удерживает высокие позиции уже третий год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, важным условием достигнутых высоких результатов является постоянная методологическая работа не только с заказчиками, но и с поставщиками. Также в Ленинградской области продолжается успешная практика проведения совместных торгов по закупкам однотипных товаров для нужд учреждений, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области и региональному комитету по здравоохранению."Это наш "Оскар" среди закупщиков. Для меня важно, что с первого же года моего прихода удалось его получить и теперь мы получаем эту награду каждый год", — отметил председатель комитета государственного заказа Ленинградской области Денис Толстых."Национальный рейтинг прозрачности закупок" проводится негосударственным исследовательским аналитическим центром и является одним из объективных индикаторов состояния экономики. Ленинградская область второй год подряд занимает 21 место, обойдя Санкт-Петербург на десять позиций. Прозрачность закупок региона признана высокой, добавили в пресс-службе.
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ленинградская область
14:42 14.12.2021
 

Ленобласть вновь стала лидером нацрейтинга прозрачности закупок

© Фото : правительство Ленинградской областиПредставители Ленинградской области, ставшей победителем по версии "Национального рейтинга прозрачности закупок 2021" (НРПЗ)
Представители Ленинградской области, ставшей победителем по версии Национального рейтинга прозрачности закупок 2021 (НРПЗ) - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Ленинградская область вновь стала лучшей по версии "Национального рейтинга прозрачности закупок 2021" (НРПЗ) — регион, благодаря эффективной государственной политике в сфере закупок, удерживает высокие позиции уже третий год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, важным условием достигнутых высоких результатов является постоянная методологическая работа не только с заказчиками, но и с поставщиками. Также в Ленинградской области продолжается успешная практика проведения совместных торгов по закупкам однотипных товаров для нужд учреждений, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области и региональному комитету по здравоохранению.
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"Это наш "Оскар" среди закупщиков. Для меня важно, что с первого же года моего прихода удалось его получить и теперь мы получаем эту награду каждый год", — отметил председатель комитета государственного заказа Ленинградской области Денис Толстых.
"Национальный рейтинг прозрачности закупок" проводится негосударственным исследовательским аналитическим центром и является одним из объективных индикаторов состояния экономики. Ленинградская область второй год подряд занимает 21 место, обойдя Санкт-Петербург на десять позиций. Прозрачность закупок региона признана высокой, добавили в пресс-службе.
 
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