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В Татарстане создадут центр компетенций минерально-сырьевого комплекса
В Татарстане создадут центр компетенций минерально-сырьевого комплекса - РИА Новости, 14.12.2021
В Татарстане создадут центр компетенций минерально-сырьевого комплекса
Региональный центр компетенций в области минерально-сырьевого комплекса будет создан в Татарстане, соответствующее соглашение подписали в Санкт-Петербурге... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:45
2021-12-14T14:45
2021-12-14T14:45
республика татарстан
санкт-петербург
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
татнефть
юнеско
владимир литвиненко
россия
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КАЗАНЬ, 14 дек – РИА Новости. Региональный центр компетенций в области минерально-сырьевого комплекса будет создан в Татарстане, соответствующее соглашение подписали в Санкт-Петербурге президент Татарстана Рустам Минниханов и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, сообщает пресс-служба главы республики."В Татарстане будет создан региональный центр компетенций в области минерально-сырьевого комплекса. Соглашение о создании этой структуры было подписано сегодня в Санкт-Петербургском горном университете. Региональный центр будет базироваться в Альметьевском государственном нефтяном институте", - говорится в сообщении.Основными задачами центра будут подготовка кадров для горной промышленности, содействие созданию единой системы международной профессиональной сертификации инженерных кадров, повышение квалификации специалистов и научных кадров, распространение лучших достижений по всем направлениям развития минерально-сырьевого комплекса, развитие экологически чистых технологий ведения горных работ.Также между Санкт-Петербургским горным университетом и компанией "Татнефть" был подписан договор на участие в деятельности международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО.В рамках подписанных документов действующий в Санкт-Петербургском горном университете центр компетенций под эгидой ЮНЕСКО окажет содействие в привлечении представителей международного академического сообщества к процессу подготовки кадров по горнотехническим специальностям в Татарстане и получения специалистами отрасли международной профессиональной аттестации. Также стороны планируют участие в совместных исследованиях по приоритетным направлениям развития нефтегазового сектора.Подобные региональные центры, созданные на базе международного центра компетенций, действуют в Великобритании, Германии, Австрии, Финляндии, Китае, Казахстане, Армении и Белоруссии. В России региональные центры под эгидой ЮНЕСКО существуют в Ханты-Мансийском автономном округе, а также на базе компаний "ФосАгро" и "Сибур-холдинг"."У нас большие планы совместной работы… Татарстан – республика нефтяная, мы с 1943 года занимаемся добычей нефти, и все, что мы увидели в университете, представляет для нас интерес. То, что в нашей республике появляется центр компетенций в области минерально-сырьевого комплекса, – еще одна возможность для нас быть более успешными, прогрессивными, использовать научный и образовательный потенциал, который есть сегодня у Санкт-Петербургского горного университета", - отметил Минниханов.
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санкт-петербург, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, татнефть, юнеско, владимир литвиненко, россия
В Татарстане создадут центр компетенций минерально-сырьевого комплекса
Региональный центр компетенций минерально-сырьевого комплекса создадут в Татарстане
КАЗАНЬ, 14 дек – РИА Новости.
Региональный центр компетенций в области минерально-сырьевого комплекса будет создан в Татарстане, соответствующее соглашение подписали в Санкт-Петербурге
президент Татарстана Рустам Минниханов
и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко
, сообщает пресс-служба главы республики.
"В Татарстане будет создан региональный центр компетенций в области минерально-сырьевого комплекса. Соглашение о создании этой структуры было подписано сегодня в Санкт-Петербургском горном университете. Региональный центр будет базироваться в Альметьевском государственном нефтяном институте", - говорится в сообщении.
Основными задачами центра будут подготовка кадров для горной промышленности, содействие созданию единой системы международной профессиональной сертификации инженерных кадров, повышение квалификации специалистов и научных кадров, распространение лучших достижений по всем направлениям развития минерально-сырьевого комплекса, развитие экологически чистых технологий ведения горных работ.
Также между Санкт-Петербургским горным университетом и компанией "Татнефть
" был подписан договор на участие в деятельности международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО
.
В рамках подписанных документов действующий в Санкт-Петербургском горном университете центр компетенций под эгидой ЮНЕСКО окажет содействие в привлечении представителей международного академического сообщества к процессу подготовки кадров по горнотехническим специальностям в Татарстане и получения специалистами отрасли международной профессиональной аттестации. Также стороны планируют участие в совместных исследованиях по приоритетным направлениям развития нефтегазового сектора.
Подобные региональные центры, созданные на базе международного центра компетенций, действуют в Великобритании, Германии, Австрии, Финляндии, Китае, Казахстане, Армении и Белоруссии. В России
региональные центры под эгидой ЮНЕСКО существуют в Ханты-Мансийском автономном округе
, а также на базе компаний "ФосАгро
" и "Сибур
-холдинг".
"У нас большие планы совместной работы… Татарстан – республика нефтяная, мы с 1943 года занимаемся добычей нефти, и все, что мы увидели в университете, представляет для нас интерес. То, что в нашей республике появляется центр компетенций в области минерально-сырьевого комплекса, – еще одна возможность для нас быть более успешными, прогрессивными, использовать научный и образовательный потенциал, который есть сегодня у Санкт-Петербургского горного университета", - отметил Минниханов.