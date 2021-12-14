https://ria.ru/20211214/karabakh-1763713889.html

Путин и Макрон обсудили урегулирование ситуации в Карабахе

Путин и Макрон обсудили урегулирование ситуации в Карабахе - РИА Новости, 14.12.2021

Путин и Макрон обсудили урегулирование ситуации в Карабахе

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время телефонного разговора затронули тему конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:50

2021-12-14T17:50

2021-12-14T21:55

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азербайджан

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время телефонного разговора затронули тему конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Кремля.Путин, в частности, осведомил коллегу об итогах встречи с лидерами двух республик 26 ноября в Сочи по случаю годовщины подписания соглашения о прекращении военных действий. "Рассказал, как в регионе идет реализация мер по соблюдению режима прекращения огня, возвращению беженцев, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей", — отметили в администрации главы государства. Стороны рассчитывают, что и запланированная на 15 декабря встреча руководителей структур Евросоюза с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном окажется полезной.Осенью прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Ереван и Баку переложили друг на друга вину за начало вооруженного противостояния. В ноябре государствам при посредничестве России удалось заключить соглашение о прекращении огня. Армении пришлось уступить некоторые территории. Москва отправила в регион миротворцев.После сочинских переговоров лидеры трех стран, в частности, договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

https://ria.ru/20211212/granitsa-1763334367.html

https://ria.ru/20211203/mid-1762033786.html

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