17:50 14.12.2021 (обновлено: 21:55 14.12.2021)
Путин и Макрон обсудили урегулирование ситуации в Карабахе
Президенты России и Франции Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта в Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время телефонного разговора затронули тему конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин, в частности, осведомил коллегу об итогах встречи с лидерами двух республик 26 ноября в Сочи по случаю годовщины подписания соглашения о прекращении военных действий.
12 декабря, 12:36В Азербайджане высказались за делимитацию границы с Арменией
"Рассказал, как в регионе идет реализация мер по соблюдению режима прекращения огня, возвращению беженцев, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей", — отметили в администрации главы государства.
Стороны рассчитывают, что и запланированная на 15 декабря встреча руководителей структур Евросоюза с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном окажется полезной.
Осенью прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Ереван и Баку переложили друг на друга вину за начало вооруженного противостояния. В ноябре государствам при посредничестве России удалось заключить соглашение о прекращении огня. Армении пришлось уступить некоторые территории. Москва отправила в регион миротворцев.
После сочинских переговоров лидеры трех стран, в частности, договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.