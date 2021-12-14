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Путин и Макрон обсудили урегулирование ситуации в Карабахе
Путин и Макрон обсудили урегулирование ситуации в Карабахе - РИА Новости, 14.12.2021
Путин и Макрон обсудили урегулирование ситуации в Карабахе
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время телефонного разговора затронули тему конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:50
2021-12-14T21:55
в мире
армения
азербайджан
франция
владимир путин
нагорный карабах
эммануэль макрон
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время телефонного разговора затронули тему конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Кремля.Путин, в частности, осведомил коллегу об итогах встречи с лидерами двух республик 26 ноября в Сочи по случаю годовщины подписания соглашения о прекращении военных действий. "Рассказал, как в регионе идет реализация мер по соблюдению режима прекращения огня, возвращению беженцев, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей", — отметили в администрации главы государства. Стороны рассчитывают, что и запланированная на 15 декабря встреча руководителей структур Евросоюза с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном окажется полезной.Осенью прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Ереван и Баку переложили друг на друга вину за начало вооруженного противостояния. В ноябре государствам при посредничестве России удалось заключить соглашение о прекращении огня. Армении пришлось уступить некоторые территории. Москва отправила в регион миротворцев.После сочинских переговоров лидеры трех стран, в частности, договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.
https://ria.ru/20211212/granitsa-1763334367.html
https://ria.ru/20211203/mid-1762033786.html
армения
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в мире, армения, азербайджан, франция, владимир путин, нагорный карабах, эммануэль макрон, россия, сша, нагорно-карабахская республика, ильхам алиев, евросоюз, обсе, никол пашинян
17:50 14.12.2021 (обновлено: 21:55 14.12.2021)
 
Путин и Макрон обсудили урегулирование ситуации в Карабахе

Президенты России и Франции Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта в Карабахе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин
Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время телефонного разговора затронули тему конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин, в частности, осведомил коллегу об итогах встречи с лидерами двух республик 26 ноября в Сочи по случаю годовщины подписания соглашения о прекращении военных действий.
Гегаркуник
12 декабря, 12:36
В Азербайджане высказались за делимитацию границы с Арменией
"Рассказал, как в регионе идет реализация мер по соблюдению режима прекращения огня, возвращению беженцев, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей", — отметили в администрации главы государства.
Стороны рассчитывают, что и запланированная на 15 декабря встреча руководителей структур Евросоюза с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном окажется полезной.
Осенью прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Ереван и Баку переложили друг на друга вину за начало вооруженного противостояния. В ноябре государствам при посредничестве России удалось заключить соглашение о прекращении огня. Армении пришлось уступить некоторые территории. Москва отправила в регион миротворцев.
После сочинских переговоров лидеры трех стран, в частности, договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 15:31
МИД отреагировал на заявления главы парламента Армении о "плане Лаврова"
 
В миреАрменияАзербайджанФранцияВладимир ПутинНагорный КарабахЭммануэль МакронРоссияСШАНагорно-Карабахская РеспубликаИльхам АлиевЕвросоюзОБСЕНикол Пашинян
 
 
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