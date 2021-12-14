Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211214/avakov-1763757535.html
На Украине заявили, что увольнение Авакова из МВД связано с кумовством
На Украине заявили, что увольнение Авакова из МВД связано с кумовством - РИА Новости, 14.12.2021
На Украине заявили, что увольнение Авакова из МВД связано с кумовством
Увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины, который он занимал последние семь лет, было связано с депутатом от "Слуги народа" Евгением... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T23:27
2021-12-14T23:27
в мире
украина
youtube
дмитрий гордон
евгений брагар
денис монастырский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155575/97/1555759726_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_77ea8398a40613bf0f1782ec64606347.jpg
КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины, который он занимал последние семь лет, было связано с депутатом от "Слуги народа" Евгением Брагарем, которого полиция остановила за употребление алкоголя, такое мнение высказал бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан.Украинский парламент в июле удовлетворил заявление Авакова об отставке. Новым главой МВД стал Денис Монастырский. Аваков заявил, что видит свое будущее в политике."Знаешь, есть народный депутат Евгений Брагарь?.. Это сын какой-то женщины, которая очень близка к Владимиру Александровичу (Зеленскому - ред.). То ли няня его детей, то ли... То есть человек, который долгую историю прошел с ним. Он его очень ценит", - сказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube.Богдан напомнил, что в июле 2021 года Брагаря остановили полицейские якобы "за пьянку". "Я не знаю, пил он, не пил... Но для Владимира Александровича это была красная тряпка", – сказал бывший руководитель офиса президента.
https://ria.ru/20211214/gaz-1763728080.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155575/97/1555759726_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_a7d6d3f63dd567668662d1b27d0467f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, youtube, дмитрий гордон, евгений брагар, денис монастырский
23:27 14.12.2021
 
На Украине заявили, что увольнение Авакова из МВД связано с кумовством

Экс-глава офиса президента Украины Богдан: увольнение Авакова из МВД связано с кумовством

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины, который он занимал последние семь лет, было связано с депутатом от "Слуги народа" Евгением Брагарем, которого полиция остановила за употребление алкоголя, такое мнение высказал бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан.
Украинский парламент в июле удовлетворил заявление Авакова об отставке. Новым главой МВД стал Денис Монастырский. Аваков заявил, что видит свое будущее в политике.
"Знаешь, есть народный депутат Евгений Брагарь?.. Это сын какой-то женщины, которая очень близка к Владимиру Александровичу (Зеленскому - ред.). То ли няня его детей, то ли... То есть человек, который долгую историю прошел с ним. Он его очень ценит", - сказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube.
Богдан напомнил, что в июле 2021 года Брагаря остановили полицейские якобы "за пьянку". "Я не знаю, пил он, не пил... Но для Владимира Александровича это была красная тряпка", – сказал бывший руководитель офиса президента.
Сотрудник Новояворовской ТЭЦ в Львовской област - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
18:55
На Украине готовятся переводить ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля
 
В миреУкраинаYouTubeДмитрий ГордонЕвгений БрагарДенис Монастырский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
00:56Бывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова
00:49Россия призвала не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПД
00:42Премьер Литвы не приняла отставку главы Минтранса из-за "Беларуськалия"
00:22В Минтрансе Белоруссии оценили действия пилота Ryanair при посадке в Минске
23:42Постпред США заявила, что Вашингтон готов снять санкции с Тегерана
Лента новостейМолния
Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектамБывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению КадыроваРоссия призвала не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПДПремьер Литвы не приняла отставку главы Минтранса из-за "Беларуськалия"В Минтрансе Белоруссии оценили действия пилота Ryanair при посадке в МинскеПостпред США заявила, что Вашингтон готов снять санкции с Тегерана