https://ria.ru/20211214/avakov-1763757535.html

На Украине заявили, что увольнение Авакова из МВД связано с кумовством

На Украине заявили, что увольнение Авакова из МВД связано с кумовством - РИА Новости, 14.12.2021

На Украине заявили, что увольнение Авакова из МВД связано с кумовством

Увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины, который он занимал последние семь лет, было связано с депутатом от "Слуги народа" Евгением... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T23:27

2021-12-14T23:27

2021-12-14T23:27

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дмитрий гордон

евгений брагар

денис монастырский

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КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины, который он занимал последние семь лет, было связано с депутатом от "Слуги народа" Евгением Брагарем, которого полиция остановила за употребление алкоголя, такое мнение высказал бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан.Украинский парламент в июле удовлетворил заявление Авакова об отставке. Новым главой МВД стал Денис Монастырский. Аваков заявил, что видит свое будущее в политике."Знаешь, есть народный депутат Евгений Брагарь?.. Это сын какой-то женщины, которая очень близка к Владимиру Александровичу (Зеленскому - ред.). То ли няня его детей, то ли... То есть человек, который долгую историю прошел с ним. Он его очень ценит", - сказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube.Богдан напомнил, что в июле 2021 года Брагаря остановили полицейские якобы "за пьянку". "Я не знаю, пил он, не пил... Но для Владимира Александровича это была красная тряпка", – сказал бывший руководитель офиса президента.

https://ria.ru/20211214/gaz-1763728080.html

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в мире, украина, youtube, дмитрий гордон, евгений брагар, денис монастырский