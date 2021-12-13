https://ria.ru/20211213/vaktsiny-1763557659.html

Мурашко назвал сроки проверки эффективности вакцин против "омикрона"

Мурашко назвал сроки проверки эффективности вакцин против "омикрона" - РИА Новости, 13.12.2021

Мурашко назвал сроки проверки эффективности вакцин против "омикрона"

Проверка эффективности российских вакцин против коронавируса в отношении штамма "омикрон" займет до трех недель, работы ведутся, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T20:59

2021-12-13T20:59

2021-12-13T21:02

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Проверка эффективности российских вакцин против коронавируса в отношении штамма "омикрон" займет до трех недель, работы ведутся, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Я думаю, что это займет до трех недель в общей сложности, предварительно пока. Ну, работы ведутся, план работ составлен, и, конечно же, очень важно провести достаточно большое количество исследований, и с плазмой уже вакцинированных людей, для того чтобы понять разные титры, посмотреть, посмотреть особенности поведения вируса, на культуре клеток, как он себя будет вести",- сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Ранее директор НИЦ эпидемилогии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что центр Гамалеи выделил образец штамма "омикрона" у россиян, прибывших из-за рубежа.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211213/omikron-1763557285.html

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