12:31 13.12.2021 (обновлено: 13:38 13.12.2021)
Вооруженные нападения на религиозные заведения в России
© РИА Новости / Прокуратура РФ / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв. Скриншот видео
13 декабря 2021 года в Московской области в городе Серпухове на территории женского монастыря возле входа в православную гимназию 18-летний выпускник гимназии подорвал самодельное взрывное устройство. Пострадал он сам и еще шесть человек. Нападавший был госпитализирован, позднее он скончался от ран.
16 февраля 2020 года в Москве на Бакунинской улице житель Липецка вошел в здание храма и ножом ранил двух человек. Преступник был арестован. У него были изъяты нож и перчатки, а также сверток с веществом растительного происхождения.
13 августа 2019 года стало известно, что в Москве в Казанском соборе на Красной площади вооруженный ножом мужчина напал на алтарника и порвал ему одежду. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Никто не пострадал.
19 мая 2018 года в Чечне в городе Грозном четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила с целью захвата прихожан. При нападении были убиты двое полицейских из ГУМВД по Саратовской области, охранявших церковь, и один из прихожан, еще двое сотрудников полиции ранены. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в ходе спецоперации все четверо боевиков были уничтожены.
18 февраля 2018 года в Дагестане в городе Кизляр при нападении на Свято-Георгиевский храм, которое устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, нападавший был ликвидирован.
1 октября 2016 года представитель правоохранительных органах сообщил, что мужчина ворвался в московскую синагогу с бензином и пистолетом, угрожая ее сжечь, и ранил охранника. Столичная полиция задержала мужчину и завела уголовное дело по статье "хулиганство". Впоследствии в МВД сообщили, что задержанный помещен в специализированное медицинское учреждение.l
9 февраля 2014 года в городе Южно-Сахалинске в Воскресенский кафедральный собор ворвался вооруженный сотрудник одного из частных охранных агентств и произвел несколько выстрелов. В результате стрельбы от полученных ранений на месте скончались служащая храма и прихожанин собора, еще семь человек были ранены. Также были повреждены несколько икон и крест над дверями алтаря. Преступник был арестован.
18 августа 2012 года в Дагестане в городе Хасавюрт двое неизвестных в масках вошли в здание шиитской мечети и открыли огонь по прихожанам. Были госпитализированы восемь человек, двое из которых попали в реанимацию. Один пострадавший в результате обстрела позже скончался в больнице. После ЧП оперативники обнаружили на месте два взрывных устройства, одно из которых детонировало. Второе взрывное устройство было обезврежено.
29 июня 2012 года в Дагестане в селе Карамахи четверо неизвестных ворвались в мечеть, расстреляв имама и прихожанина. Затем преступники подожгли здание мечети и скрылись, угнав припаркованный во дворе автомобиль. Местные жители самостоятельно потушили огонь.
24 августа 2010 года в Дагестане в селе Хуцеевка Кизлярского района неизвестные из автомобиля открыли огонь по сельской мечети, после чего скрылись. Пострадавших нет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников