Суд арестовал мужчину, напавшего на людей в храме в Москве

Согласно обвинительному заключению, утром 16 февраля 26-летний житель Липецка вошел в здание храма на Бакунинской улице в Москве и ножом ранил двух человек. Ефимова задержали, у него были изъяты нож и перчатки, а также сверток с веществом растительного происхождения. Полиция возбудила дело по статьям "Хулиганство" и "Побои".
"Суд постановил… избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля", - огласила решение судья.
До этого судья поинтересовалась у Ефимова, возражает ли он против ходатайства следствия об аресте. "Нет, не возражаю" - ответил тот.
Ранее в полиции Ефимов заявил, что в воскресенье "не с той ноги встал", накануне выпивал, а утром у него "радостности не было". Его мать сообщала РИА Новости, что сын работал в Москве и не имел проблем с алкоголем, наркотиками и законом.
Вчера, 13:44Опубликовано видео нападения в московском храме