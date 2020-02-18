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Суд арестовал мужчину, напавшего на людей в храме в Москве
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РИА Новости

Суд арестовал мужчину, напавшего на людей в храме в Москве

14:56 18.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЕфим Ефимов, ранивший ножом двух служителей в храме Святителя Николая в Москве, в Таганском суде
Ефим Ефимов, ранивший ножом двух служителей в храме Святителя Николая в Москве, в Таганском суде
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Ефима Ефимова, обвиняемого в нападении на двух человек в храме святителя Николая Чудотворца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Согласно обвинительному заключению, утром 16 февраля 26-летний житель Липецка вошел в здание храма на Бакунинской улице в Москве и ножом ранил двух человек. Ефимова задержали, у него были изъяты нож и перчатки, а также сверток с веществом растительного происхождения. Полиция возбудила дело по статьям "Хулиганство" и "Побои".
"Суд постановил… избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля", - огласила решение судья.
До этого судья поинтересовалась у Ефимова, возражает ли он против ходатайства следствия об аресте. "Нет, не возражаю" - ответил тот.
Ранее в полиции Ефимов заявил, что в воскресенье "не с той ноги встал", накануне выпивал, а утром у него "радостности не было". Его мать сообщала РИА Новости, что сын работал в Москве и не имел проблем с алкоголем, наркотиками и законом.
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