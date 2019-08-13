Священник рассказал подробности нападения в храме на Красной площади

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Настоятель Казанского собора на Красной площади в Москве протоиерей Николай Иноземцев раскрыл подробности инцидента с вооруженным ножом посетителем.

"После богослужения в храм зашел один мужчина, начал размахивать ножом, сторож его скрутил. Вызвали милицию, сдали — и все. Никто не пострадал", — сказал РИА Новости отец Николай.

По словам священника, инциденты "с неадекватными людьми" происходят в храме регулярно.

"Иногда заходят люди совершенно неадекватные, психически больные. Наверное, это самовыражение, им нужно обратить на себя внимание. Накануне человек пытался забраться на колокольню. Одна зайдет — начинает петь, другой зайдет — кричит, угрожает — у нас такие инциденты через день", — подытожил отец Николай.

Ранее СМИ сообщили, что вооруженный ножом мужчина напал на алтарника в Казанском соборе на Красной площади и порвал ему одежду. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, полицейские проводят проверку.