https://ria.ru/20211213/vzryv-1763395716.html

На территории женского монастыря в Серпухове прогремел взрыв

На территории женского монастыря в Серпухове прогремел взрыв - РИА Новости, 13.12.2021

На территории женского монастыря в Серпухове прогремел взрыв

Мужчина подорвал самодельную взрывчатку вблизи Введенского женского монастыря в Серпухове, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T09:29

2021-12-13T09:29

2021-12-13T13:37

происшествия

серпухов

московская область (подмосковье)

взрыв в женском монастыре в серпухове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763398062_0:269:960:809_1920x0_80_0_0_19577d1f6b12a220b47fd442b7533e13.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Мужчина подорвал самодельную взрывчатку вблизи Введенского женского монастыря в Серпухове, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий."Тринадцатого декабря на территории женского монастыря в Серпухове неизвестный привел в действие взрывное устройство. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты ГСУСК России по Московской области", — сказала она.ЧП произошло на входе в приходскую православную гимназию. МВД сообщило, что взрыв устроил ее 18-летний выпускник.Число пострадавших уточняется. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, травмы получили семь человек, включая самого нападавшего, его госпитализировали. Педагогов и учеников эвакуировали. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, жизням пострадавших детей ничего не угрожает.На месте ЧП находятся прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/vzryv-1763398556.html

серпухов

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, серпухов, московская область (подмосковье), взрыв в женском монастыре в серпухове