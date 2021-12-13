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Взрыв в православной гимназии в Серпухове

Взрыв в православной гимназии в Серпухове - РИА Новости, 13.12.2021

Взрыв в православной гимназии в Серпухове

В православной гимназии, расположенной рядом с женским монастырем в Серпухове, утром прогремел взрыв. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.12.2021

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2021-12-13T13:35

2021-12-13T16:06

фото

взрыв

серпухов

взрыв в женском монастыре в серпухове

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В православной гимназии, расположенной рядом с женским монастырем в Серпухове, утром прогремел взрыв. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

серпухов

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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