"Живет с помощницей": сын Тереховой рассказал о здоровье актрисы

"Она не говорит давно уже, поэтому сложно понять, узнает ли она или нет. Я думаю, что она давно меня не узнает. Иногда что-то такое проблескивает, знакомый образ, видимо она пытается вспомнить, но я думаю, что нет. Очень жалко, конечно, что я затянул с ребенком. Мама очень хотела", – сказал Александр.