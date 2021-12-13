"Живет с помощницей": сын Тереховой рассказал о здоровье актрисы
Сын Тереховой Александр рассказал о здоровье актрисы с болезнью Альцгеймера
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезентация книги Маргариты Тереховой "Из первых уст" на ярмарке non/fiction
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сын Маргариты Тереховой Александр рассказал о здоровье актрисы. Артистка долгое время страдает болезнью Альцгеймера и не выходит из дома.
"Она живет с помощницей уже лет 10, наверное. Без этого никак. Живет в своей квартире. Лучше быть не может с таким диагнозом, может быть только более плавно хуже", – рассказал Александр.
В передаче "Звезды сошлись" мужчина рассказал, что актриса давно не разговаривает и вряд ли узнает родных.
"Она не говорит давно уже, поэтому сложно понять, узнает ли она или нет. Я думаю, что она давно меня не узнает. Иногда что-то такое проблескивает, знакомый образ, видимо она пытается вспомнить, но я думаю, что нет. Очень жалко, конечно, что я затянул с ребенком. Мама очень хотела", – сказал Александр.
Он добавил, что дочь Вера многое "взяла" от бабушки. У нее похожий темперамент и мимика.
Ранее Александр признавался, что внешность артистки изменилась из-за болезни, поэтому ее не хотят показывать публике.
30 ноября, 18:07Шоубиз"Могу принять это": Симонова рассказала об онкологии