Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о ее болезни

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сын Маргариты Тереховой Александр объяснил в программе "Звезды сошлись" на НТВ, почему семья не хочет, чтобы актриса появлялась на публике.
Он подчеркнул, что артистка находится в стабильном тяжелом состоянии. Из-за болезни Альцгеймера, рассказал он, женщина выглядит "определенным образом". Поэтому родственники не хотят, чтобы зрители видели ее в таком состоянии.
Александр отметил, что вместе с сестрой делают все возможное для матери.
"Сейчас она в другом своем измерении. Процесс начался примерно восемь лет назад. Прогноз врачей один — лучше точно не будет. <...> Мама лежит, молчит. Иногда улыбается. <...> Сама погулять уже не может", — объяснил он.
Недавно актрису положили в больницу, где ей провели обследование. Как сообщил сын Тереховой, ее ежедневно навещают родственники и знакомые.
25 августа 2017, 00:22РИА НовостиБиография Маргариты Тереховой