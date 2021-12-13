18:38 13.12.2021 (обновлено: 18:41 13.12.2021)
Архангельская область получит почти миллиард рублей на проект "Чистая вода"
АРХАНГЕЛЬСК, 13 дек – РИА Новости. Архангельская область получит дополнительную федеральную субсидию на строительство шести объектов водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода, что позволит обеспечить качественной питьевой водой более 40 тысяч человек до конца 2023 года, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем tg-канале.
"Почти миллиард рублей дополнительно получит наш регион на реализацию проекта "Чистая вода". Минстрой РФ одобрил наши заявки на софинансирование строительства в Архангельской области шести объектов водоснабжения. На эти средства мы выполним работы по обеспечению качественной водой 42 тысяч жителей региона", - написал Цыбульский.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Минстрой РФ одобрил шесть заявок Архангельской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода", который является частью нацпроекта "Жилье и городская среда". Они будут реализованы в 2022—2023 годах. Точная сумма субсидии – 976 млн рублей.
По словам Цыбульского, качественной водой по проекту будут обеспечены жители Каргополя, Вельска, Плесецка, деревни Рикасово Приморского района, поселков Двинской Верхнетоемского округа и Ерцево Коношского района. На выделенные средства в разных населенных пунктах предстоит спроектировать водопроводы, реконструировать систему водоснабжения, очистные сооружения и провести другие работы.
Глава региона пояснил также, что на пяти объектах работы начнутся в следующем году и завершатся в 2023-м, а реализация второго этапа строительства водопровода в Рикасово, которая уже начата, полностью будет выполнена в 2022 году.
Федеральный проект "Чистая вода" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". На территории Архангельской области одноименный региональный проект действует с 2019 года и рассчитан по 2024 год.
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