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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20211213/subsidiya-1763533480.html
Архангельская область получит почти миллиард рублей на проект "Чистая вода"
Архангельская область получит почти миллиард рублей на проект "Чистая вода" - РИА Новости, 13.12.2021
Архангельская область получит почти миллиард рублей на проект "Чистая вода"
Архангельская область получит дополнительную федеральную субсидию на строительство шести объектов водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода, что позволит... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T18:38
2021-12-13T18:41
архангельская область
коношский район
вельск
архангельск
архангельская область
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
плесецк (космодром)
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 13 дек – РИА Новости. Архангельская область получит дополнительную федеральную субсидию на строительство шести объектов водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода, что позволит обеспечить качественной питьевой водой более 40 тысяч человек до конца 2023 года, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем tg-канале. "Почти миллиард рублей дополнительно получит наш регион на реализацию проекта "Чистая вода". Минстрой РФ одобрил наши заявки на софинансирование строительства в Архангельской области шести объектов водоснабжения. На эти средства мы выполним работы по обеспечению качественной водой 42 тысяч жителей региона", - написал Цыбульский.Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Минстрой РФ одобрил шесть заявок Архангельской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода", который является частью нацпроекта "Жилье и городская среда". Они будут реализованы в 2022—2023 годах. Точная сумма субсидии – 976 млн рублей.По словам Цыбульского, качественной водой по проекту будут обеспечены жители Каргополя, Вельска, Плесецка, деревни Рикасово Приморского района, поселков Двинской Верхнетоемского округа и Ерцево Коношского района. На выделенные средства в разных населенных пунктах предстоит спроектировать водопроводы, реконструировать систему водоснабжения, очистные сооружения и провести другие работы.Глава региона пояснил также, что на пяти объектах работы начнутся в следующем году и завершатся в 2023-м, а реализация второго этапа строительства водопровода в Рикасово, которая уже начата, полностью будет выполнена в 2022 году.Федеральный проект "Чистая вода" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". На территории Архангельской области одноименный региональный проект действует с 2019 года и рассчитан по 2024 год.
https://ria.ru/20211008/infrastruktura-1753631347.html
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коношский район, вельск, архангельск, архангельская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), плесецк (космодром), александр цыбульский, россия
18:38 13.12.2021 (обновлено: 18:41 13.12.2021)
 

Архангельская область получит почти миллиард рублей на проект "Чистая вода"

© Depositphotos / Aleksandra RaspopinaАвтомобильная дорога и железнодорожный мост в Архангельске
Автомобильная дорога и железнодорожный мост в Архангельске - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Depositphotos / Aleksandra Raspopina
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АРХАНГЕЛЬСК, 13 дек – РИА Новости. Архангельская область получит дополнительную федеральную субсидию на строительство шести объектов водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода, что позволит обеспечить качественной питьевой водой более 40 тысяч человек до конца 2023 года, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем tg-канале.
"Почти миллиард рублей дополнительно получит наш регион на реализацию проекта "Чистая вода". Минстрой РФ одобрил наши заявки на софинансирование строительства в Архангельской области шести объектов водоснабжения. На эти средства мы выполним работы по обеспечению качественной водой 42 тысяч жителей региона", - написал Цыбульский.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Минстрой РФ одобрил шесть заявок Архангельской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода", который является частью нацпроекта "Жилье и городская среда". Они будут реализованы в 2022—2023 годах. Точная сумма субсидии – 976 млн рублей.
По словам Цыбульского, качественной водой по проекту будут обеспечены жители Каргополя, Вельска, Плесецка, деревни Рикасово Приморского района, поселков Двинской Верхнетоемского округа и Ерцево Коношского района. На выделенные средства в разных населенных пунктах предстоит спроектировать водопроводы, реконструировать систему водоснабжения, очистные сооружения и провести другие работы.
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Глава региона пояснил также, что на пяти объектах работы начнутся в следующем году и завершатся в 2023-м, а реализация второго этапа строительства водопровода в Рикасово, которая уже начата, полностью будет выполнена в 2022 году.
Федеральный проект "Чистая вода" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". На территории Архангельской области одноименный региональный проект действует с 2019 года и рассчитан по 2024 год.

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