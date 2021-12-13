https://ria.ru/20211213/rekord-1763487459.html
Питерская Рапунцель: 15-летняя школьница попала в Книгу рекордов России
Питерская Рапунцель: 15-летняя школьница попала в Книгу рекордов России - РИА Новости, 13.12.2021
Питерская Рапунцель: 15-летняя школьница попала в Книгу рекордов России
Школьница Анастасия Костина попала в Книгу рекордов России как обладательница самых длинных волос среди 15-летних девушек. Длина локонов у юной Рапунцель – 148 сантиметров. Побить предыдущий рекорд оказалось для Насти несложно: нужно было отрастить волосы еще на 5 сантиметров.
2021-12-13T15:37
2021-12-13T15:37
2021-12-13T15:39
дети
санкт-петербург
книга рекордов россии
волосы
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Девушка призналась, что ухаживать за такой длиной тяжело, и в ближайшее время она их, возможно, отрежет.
санкт-петербург
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Питерская Рапунцель: 15-летняя школьница попала в Книгу рекордов России
Школьница Анастасия Костина попала в Книгу рекордов России как обладательница самых длинных волос среди 15-летних девушек. Длина локонов у юной Рапунцель – 148 сантиметров. Побить предыдущий рекорд оказалось для Насти несложно: нужно было отрастить волосы еще на 5 сантиметров. Девушка призналась, что ухаживать за такой длиной тяжело, и в ближайшее время она их, возможно, отрежет.
2021-12-13T15:37
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PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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дети, санкт-петербург, книга рекордов россии, волосы, видео
Питерская Рапунцель: 15-летняя школьница попала в Книгу рекордов России
Школьница Анастасия Костина попала в Книгу рекордов России как обладательница самых длинных волос среди 15-летних девушек. Длина локонов у юной Рапунцель – 148 сантиметров. Побить предыдущий рекорд оказалось для Насти несложно: нужно было отрастить волосы еще на 5 сантиметров.
2021-12-13T15:37
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PT1M03S
15:37 13.12.2021 (обновлено: 15:39 13.12.2021)
Питерская Рапунцель: 15-летняя школьница попала в Книгу рекордов России
Школьница Анастасия Костина попала в Книгу рекордов России как обладательница самых длинных волос среди 15-летних девушек. Длина локонов у юной Рапунцель – 148 сантиметров. Побить предыдущий рекорд оказалось для Насти несложно: нужно было отрастить волосы еще на 5 сантиметров.