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Питерская Рапунцель: 15-летняя школьница попала в Книгу рекордов России

Питерская Рапунцель: 15-летняя школьница попала в Книгу рекордов России - РИА Новости, 13.12.2021

Питерская Рапунцель: 15-летняя школьница попала в Книгу рекордов России

Школьница Анастасия Костина попала в Книгу рекордов России как обладательница самых длинных волос среди 15-летних девушек. Длина локонов у юной Рапунцель – 148 сантиметров. Побить предыдущий рекорд оказалось для Насти несложно: нужно было отрастить волосы еще на 5 сантиметров.

2021-12-13T15:37

2021-12-13T15:37

2021-12-13T15:39

дети

санкт-петербург

книга рекордов россии

волосы

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Девушка призналась, что ухаживать за такой длиной тяжело, и в ближайшее время она их, возможно, отрежет.

санкт-петербург

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Питерская Рапунцель: 15-летняя школьница попала в Книгу рекордов России Школьница Анастасия Костина попала в Книгу рекордов России как обладательница самых длинных волос среди 15-летних девушек. Длина локонов у юной Рапунцель – 148 сантиметров. Побить предыдущий рекорд оказалось для Насти несложно: нужно было отрастить волосы еще на 5 сантиметров. Девушка призналась, что ухаживать за такой длиной тяжело, и в ближайшее время она их, возможно, отрежет. 2021-12-13T15:37 true PT1M03S

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