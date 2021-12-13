Россия готова противодействовать провокациям на Украине, заявили в Совфеде
Сенатор Климов: Россия готова противодействовать провокациям Запада на Украине
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия готова противодействовать провокациям Запада на Украине, меры принимаются серьезные, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Стягивается вооружение, раскручивается вся эта истерия, и не только на Украине. Я бы сказал, что это реальный вызов, мы знаем об этом вызове, и меры принимаются серьезные", - сказал парламентарий в понедельник в эфире телеканала "Россия 24". Он полагает, что России сейчас главное – "не повестись на приемчики (Запада) разного рода, которые нам предлагают, на разные сценарии, в которые нас хотят вовлечь, а действовать прежним курсом".
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По словам Климова, внешняя политика России должна обеспечивать безопасность нашей страны и создавать условия для поступательного развития РФ. Он также подчеркнул, что "Украина не интересует в Вашингтоне вообще никого, как и многие другие государства, которые нас окружают".
Климов напомнил, что в США ранее был принят закон, в котором указывается необходимость действовать на сдерживание развития России.
Сенатор также считает, что последняя пиар-шумиха в отношении России "имеет прямое отношение к Белому дому". Вместе с тем, он отметил, что "усиление дестабилизации вдоль границ РФ – это продуманная концепция", которая начала реализовываться еще два года назад.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.