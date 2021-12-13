https://ria.ru/20211213/provokatsii-1763477716.html

Россия готова противодействовать провокациям на Украине, заявили в Совфеде

Россия готова противодействовать провокациям на Украине, заявили в Совфеде - РИА Новости, 13.12.2021

Россия готова противодействовать провокациям на Украине, заявили в Совфеде

Россия готова противодействовать провокациям Запада на Украине, меры принимаются серьезные, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:56

2021-12-13T14:56

2021-12-13T14:56

в мире

украина

андрей климов

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россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия готова противодействовать провокациям Запада на Украине, меры принимаются серьезные, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Стягивается вооружение, раскручивается вся эта истерия, и не только на Украине. Я бы сказал, что это реальный вызов, мы знаем об этом вызове, и меры принимаются серьезные", - сказал парламентарий в понедельник в эфире телеканала "Россия 24". Он полагает, что России сейчас главное – "не повестись на приемчики (Запада) разного рода, которые нам предлагают, на разные сценарии, в которые нас хотят вовлечь, а действовать прежним курсом".По словам Климова, внешняя политика России должна обеспечивать безопасность нашей страны и создавать условия для поступательного развития РФ. Он также подчеркнул, что "Украина не интересует в Вашингтоне вообще никого, как и многие другие государства, которые нас окружают".Климов напомнил, что в США ранее был принят закон, в котором указывается необходимость действовать на сдерживание развития России.Сенатор также считает, что последняя пиар-шумиха в отношении России "имеет прямое отношение к Белому дому". Вместе с тем, он отметил, что "усиление дестабилизации вдоль границ РФ – это продуманная концепция", которая начала реализовываться еще два года назад.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211210/provokatsiya-1763055957.html

https://ria.ru/20211207/donbass-1762413025.html

https://ria.ru/20211204/nato-1762151399.html

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в мире, украина, андрей климов, нато, совет федерации рф, ситуация на украине, россия