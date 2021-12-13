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В Волгограде вандалы разворотили памятник "Братская могила моряков"
В Волгограде вандалы разворотили памятник "Братская могила моряков" - РИА Новости, 13.12.2021
В Волгограде вандалы разворотили памятник "Братская могила моряков"
Вандалы разворотили памятник "Братская могила моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода "Красный Октябрь" в Волгограде, сообщили РИА Новости в мэрии. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T18:12
2021-12-13T18:12
2021-12-13T18:19
общество
вандализм
волгоград
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россия
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ВОЛГОГРАД, 13 дек – РИА Новости. Вандалы разворотили памятник "Братская могила моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода "Красный Октябрь" в Волгограде, сообщили РИА Новости в мэрии."В сквере имени 70-летия Победы Краснооктябрьского района специалисты районной коммунальной службы в ходе текущего обслуживания зафиксировали повреждение памятника "Братская могила моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода "Красный Октябрь", расположенного в зеленой зоне вдоль проспекта имени Ленина", - сообщили в мэрии, пояснив, что вандалы разодрали заднюю часть памятника до арматуры.В мэрии добавили, что направили информацию о вандализме в полицию, а памятник будет восстановлен.Памятник был установлен в 1965 году, в братской могиле похоронены 36 моряков-десантников и шесть рабочих завода, погибших при обороне Царицына (название города до 1925 года) в 1919 году.
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общество, вандализм, волгоград, великая отечественная война (1941-1945), россия
18:12 13.12.2021 (обновлено: 18:19 13.12.2021)
В Волгограде вандалы разворотили памятник "Братская могила моряков"
В Волгограде вандалы разворотили памятник "Братская могила моряков Волжской флотилии"