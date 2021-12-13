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В Японии выявили четыре новых случая заражения омикрон-штаммом

В Японии выявили четыре новых случая заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 13.12.2021

В Японии выявили четыре новых случая заражения омикрон-штаммом

Четыре новых случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Японии, по данным минздрава страны, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T13:09

2021-12-13T13:09

2021-12-13T13:09

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омикрон-штамм коронавируса

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ТОКИО, 13 дек - РИА Новости. Четыре новых случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Японии, по данным минздрава страны, сообщило агентство Киодо.Четыре человека прибыли в Японию из-за границы, им от 20 до 49 лет.Первые случаи нового штамма были выявлены в Японии две недели назад. Всего сейчас в стране насчитывается 17 случаев заболевания.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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в мире, япония, юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса