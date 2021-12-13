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Суд вернул главе сети клиник "Омикрон" его иск к ВОЗ
Суд вернул главе сети клиник "Омикрон" его иск к ВОЗ - РИА Новости, 13.12.2021
Суд вернул главе сети клиник "Омикрон" его иск к ВОЗ
Арбитражный суд Московской области вернул без рассмотрения по существу иск основателя сети офтальмологических клиник "Омикрон" Александра Падара, требующего... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:42
2021-12-13T10:42
происшествия
московская область (подмосковье)
воз
россия
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области вернул без рассмотрения по существу иск основателя сети офтальмологических клиник "Омикрон" Александра Падара, требующего запретить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) использовать слово "омикрон" для названия нового штамма коронавируса, так как оно, по его мнению, наносит репутационный вред его бизнесу.Как следует из опубликованного определения, суд пришел к выводу, что истец не обосновал подсудность спора подмосковному арбитражному суду с учетом того, что страновой офис ВОЗ в России находится в Леонтьевском переулке в Москве. Суд также сослался на норму, позволяющую российскому истцу подавать иски о защите деловой репутации к иностранным лицам в суд по месту своего нахождения. При этом Падар зарегистрирован в Красноярске, отметил суд.В своем иске индивидуальный предприниматель Падар потребовал запретить ВОЗ использовать термин "омикрон" "в контексте с новой коронавирусной или любой другой инфекцией (их штаммами), несущими угрозу человечеству в любом месте, в любое время" и обязать ответчика "удалить термин "омикрон" в любых документах, исходящих от организации и связанных с новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 путем замены этого термина".Клиники Падара расположены в Новосибирской, Кемеровской, Челябинской, Свердловской и Ярославской областях. Как считает истец, штамм коронавируса с идентичным названием несет большие репутационные риски. По его словам, он потратил шесть лет на то, чтобы бренд "Омикрон" ассоциировался со здоровьем органов зрения, и для его сети клиник - катастрофа, если "омикрон" будет ассоциироваться со смертельным заболеванием.Бизнесмен предположил, что "если все это затянется", ему придется менять название, "а это огромные затраты – внешнее, внутреннее оформление, шестилетние затраты на маркетинг, PR и так далее". Падар считает, что подача искового заявления в российский суд – это самый быстрый способ, чтобы его рассмотрели. Он рассчитывает на положительное для своей компании решение, но надеется, что шумиха вокруг нового штамма коронавируса закончится еще раньше.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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происшествия, московская область (подмосковье), воз, россия, омикрон-штамм коронавируса
10:42 13.12.2021
 
Суд вернул главе сети клиник "Омикрон" его иск к ВОЗ

Суд вернул главе сети клиник "Омикрон" иск с требованием запретить название нового штамма

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области вернул без рассмотрения по существу иск основателя сети офтальмологических клиник "Омикрон" Александра Падара, требующего запретить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) использовать слово "омикрон" для названия нового штамма коронавируса, так как оно, по его мнению, наносит репутационный вред его бизнесу.
Как следует из опубликованного определения, суд пришел к выводу, что истец не обосновал подсудность спора подмосковному арбитражному суду с учетом того, что страновой офис ВОЗ в России находится в Леонтьевском переулке в Москве. Суд также сослался на норму, позволяющую российскому истцу подавать иски о защите деловой репутации к иностранным лицам в суд по месту своего нахождения. При этом Падар зарегистрирован в Красноярске, отметил суд.
В своем иске индивидуальный предприниматель Падар потребовал запретить ВОЗ использовать термин "омикрон" "в контексте с новой коронавирусной или любой другой инфекцией (их штаммами), несущими угрозу человечеству в любом месте, в любое время" и обязать ответчика "удалить термин "омикрон" в любых документах, исходящих от организации и связанных с новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 путем замены этого термина".
Клиники Падара расположены в Новосибирской, Кемеровской, Челябинской, Свердловской и Ярославской областях. Как считает истец, штамм коронавируса с идентичным названием несет большие репутационные риски. По его словам, он потратил шесть лет на то, чтобы бренд "Омикрон" ассоциировался со здоровьем органов зрения, и для его сети клиник - катастрофа, если "омикрон" будет ассоциироваться со смертельным заболеванием.
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Бизнесмен предположил, что "если все это затянется", ему придется менять название, "а это огромные затраты – внешнее, внутреннее оформление, шестилетние затраты на маркетинг, PR и так далее". Падар считает, что подача искового заявления в российский суд – это самый быстрый способ, чтобы его рассмотрели. Он рассчитывает на положительное для своей компании решение, но надеется, что шумиха вокруг нового штамма коронавируса закончится еще раньше.
Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ВОЗРоссияОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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