https://ria.ru/20211213/omikron-1763386572.html

Гинцбург рассказал, сможет ли "омикрон" вытеснить "дельту"

Гинцбург рассказал, сможет ли "омикрон" вытеснить "дельту" - РИА Новости, 13.12.2021

Гинцбург рассказал, сможет ли "омикрон" вытеснить "дельту"

Штамм коронавируса "омикрон", вероятно, придет на смену "дельте", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T03:48

2021-12-13T03:48

2021-12-13T09:32

распространение коронавируса

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юар

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александр гинцбург

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон", вероятно, придет на смену "дельте", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Так он ответил на вопрос агентства о соответствующей возможности.В России новый штамм подтвердили только у двух пациентов, прибывших из ЮАР. Как сообщал РИА Новости Гинцбург, они ранее прививались, а болезнь проходит в легкой форме.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство и назвала его греческой буквой "омикрон".Сейчас во многих странах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии и потеснивший "альфу".

юар

москва

россия

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