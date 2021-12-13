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Гинцбург рассказал, сможет ли "омикрон" вытеснить "дельту"
Гинцбург рассказал, сможет ли "омикрон" вытеснить "дельту" - РИА Новости, 13.12.2021
Гинцбург рассказал, сможет ли "омикрон" вытеснить "дельту"
Штамм коронавируса "омикрон", вероятно, придет на смену "дельте", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T03:48
2021-12-13T03:48
2021-12-13T09:32
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон", вероятно, придет на смену "дельте", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Так он ответил на вопрос агентства о соответствующей возможности.В России новый штамм подтвердили только у двух пациентов, прибывших из ЮАР. Как сообщал РИА Новости Гинцбург, они ранее прививались, а болезнь проходит в легкой форме.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство и назвала его греческой буквой "омикрон".Сейчас во многих странах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии и потеснивший "альфу".
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общество, юар, москва, воз, здоровье, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
03:48 13.12.2021 (обновлено: 09:32 13.12.2021)
Гинцбург рассказал, сможет ли "омикрон" вытеснить "дельту"
Директор Центра Гамалеи Гинцбург: омикрон-штамм может вытеснить "дельту"