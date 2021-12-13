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В Пермском крае открыли обсерватор для пациентов с омикрон-штаммом
В Пермском крае открыли обсерватор для пациентов с омикрон-штаммом - РИА Новости, 13.12.2021
В Пермском крае открыли обсерватор для пациентов с омикрон-штаммом
Обсервационное отделение на 40 коек для пациентов с новым "омикрон"-штаммом коронавируса открыто в Перми при клинической больнице №4, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T22:37
2021-12-13T22:37
2021-12-13T22:37
распространение коронавируса
пермский край
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намибия
ботсвана
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ПЕРМЬ, 13 дек - РИА Новости. Обсервационное отделение на 40 коек для пациентов с новым "омикрон"-штаммом коронавируса открыто в Перми при клинической больнице №4, сообщили РИА Новости в краевом минздраве."В Пермском крае 13 декабря открылось обсервационное отделение на базе ГАУЗ ПК "ГКБ №4" на 40 коек для пациентов с новым "омикрон"-штаммом коронавируса. В обсерватор будут направлять только пациентов при выявлении у них на это показаний", — рассказали в ведомстве.В краевом минздраве также напомнили, что прибывающие из Республик Ботсвана и Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Мозамбик и Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики, а также специального административного района Гонконг, обязаны соблюдать 14-дневный карантин.О новом штамме SARS-CoV-2 B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.
https://ria.ru/20211213/omikron-shtamm-1763495546.html
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пермский край, пермь, намибия, ботсвана, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Пермском крае открыли обсерватор для пациентов с омикрон-штаммом
В Пермском крае открыли обсервационное отделение для пациентов с омикрон-штаммом