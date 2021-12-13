https://ria.ru/20211213/obrazovanie-1763415446.html
В России усовершенствуют программу дополнительного образования
В России усовершенствуют программу дополнительного образования - РИА Новости, 13.12.2021
В России усовершенствуют программу дополнительного образования
В соответствии с поручением президента, будет совершенствоваться программа дополнительного образования для детей, сказала глава комитета Совфеда по образованию... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:14
2021-12-13T11:14
2021-12-13T13:16
общество
образование - общество
лилия гумерова
сн_образование
детские вопросы
социальный навигатор
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В соответствии с поручением президента, будет совершенствоваться программа дополнительного образования для детей, сказала глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова."Сейчас есть поручение президента – будет серьезно совершенствоваться программа и дополнительного образования", - сказала политик на заседании комитета в понедельник.Она подчеркнула, что в идеале – чтобы каждый талантливый ребенок был на учете, задействован в различных проектах."Выявлять таланты мы научились, нужно их сопровождать", - сказала парламентарий, добавив, что должна быть соответствующая стратегия, механизмы наставничества. -0-
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общество, образование - общество, лилия гумерова, сн_образование, детские вопросы, социальный навигатор
11:14 13.12.2021 (обновлено: 13:16 13.12.2021)
В России усовершенствуют программу дополнительного образования
В России усовершенствуют программу дополнительного образования для детей