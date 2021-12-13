https://ria.ru/20211213/obrazovanie-1763415446.html

В России усовершенствуют программу дополнительного образования

В России усовершенствуют программу дополнительного образования - РИА Новости, 13.12.2021

В России усовершенствуют программу дополнительного образования

В соответствии с поручением президента, будет совершенствоваться программа дополнительного образования для детей, сказала глава комитета Совфеда по образованию... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:14

2021-12-13T11:14

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общество

образование - общество

лилия гумерова

сн_образование

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В соответствии с поручением президента, будет совершенствоваться программа дополнительного образования для детей, сказала глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова."Сейчас есть поручение президента – будет серьезно совершенствоваться программа и дополнительного образования", - сказала политик на заседании комитета в понедельник.Она подчеркнула, что в идеале – чтобы каждый талантливый ребенок был на учете, задействован в различных проектах."Выявлять таланты мы научились, нужно их сопровождать", - сказала парламентарий, добавив, что должна быть соответствующая стратегия, механизмы наставничества. -0-

https://sn.ria.ru/20211111/dopobrazovanie-1758534323.html

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общество, образование - общество, лилия гумерова, сн_образование, детские вопросы, социальный навигатор