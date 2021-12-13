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Крупные стихийные бедствия на территории США в 2001-2021 годах

Крупные стихийные бедствия на территории США в 2001-2021 годах - РИА Новости, 13.12.2021

Крупные стихийные бедствия на территории США в 2001-2021 годах

12 декабря 2021 года торнадо и ураганы обрушились сразу на несколько американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. РИА Новости, 13.12.2021

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12 декабря 2021 года торнадо и ураганы обрушились сразу на несколько американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси.Губернатор штата Кентукки заявил о гибели из-за урагана не менее 80 человек.Как минимум один человек погиб из-за стихии в доме престарелых в Арканзасе. Три человека погибли в штате Теннесси. В сентябре 2020 года в Калифорнии было зафиксировано пять из 20 крупнейших лесных пожаров за всю историю. Огонь уничтожил более 6300 построек, была выжжена территория 5000 квадратных миль (почти 13 тысяч квадратных километров), погибли 19 человек. 8 ноября 2018 года на севере Калифорнии начался лесной пожар Camp. В результате возгорания 85 человек погибли. Были разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений. Над тушением пожара работали более тысячи пожарных и 73 пожарные машины. Площадь возгорания составила чуть более 62 тысяч гектаров. Пожар удалось локализовать 25 ноября. В ночь на 26 августа 2017 года на американский штат Техас обрушился ураган "Харви". Он стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина". В результате стихии погибли более 88 человек, тысячи людей были спасены, десятки тысяч оказались в центрах временного размещения после того, как их дома были затоплены водой. Стоимость ликвидации последствий оценивалась в 180 миллиардов долларов. В октябре 2016 года на США обрушился ураган "Мэтью", он унес жизни 42 человек. Ураган "Мэтью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года. В ночь на 21 мая 2013 года торнадо пронесся над американским штатом Оклахома, жертвами стихии стали более 90 человек, из которых 20 – дети, еще несколько сотен человек пострадали. По оценкам некоторых СМИ, сила торнадо, который "прошелся" по окраине административного центра штата – города Оклахома-сити – была такой, что в воздух "взлетали" автомобили, а строения складывались подобно карточным домикам. 30 октября 2012 года на Восточное побережье США обрушился ураган "Сэнди". Самый сильный удар стихии пришелся на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Ураган полностью нарушил движение общественного транспорта, затопил метро в Нью-Йорке, было отменено около 19 тысяч авиарейсов, впервые с 1980-х годов на два дня была закрыта фондовая биржа. На нескольких АЭС были остановлены атомные реакторы. Жертвами "Сэнди" в США и Канаде стали 120 человек. Экономический ущерб от урагана "Сэнди" составил 25 миллиардов долларов. В августе 2011 года мощный ураган "Айрин" обрушился на восточное побережье США. Погибли более 40 человек. Большинство жертв "Айрин" погибли от поваленных деревьев или утонули в результате наводнений. Кроме того, стихия унесла жизни четырех человек в Доминиканской республике и одного – на Гаити. В конце сентября 2005 года на США обрушился ураган "Рита". Скорость ветра, сопровождающего ураган, составляла порядка 193 километров в час. Основной удар урагана пришелся по району границы между штатами Техас и Луизиана. В результате удара стихии погибли 100 человек. 23-30 августа 2005 года в результате самого разрушительного в истории Соединенных Штатов урагана "Катрина" погибли 1836 человек и фактически полностью был разрушен город Новый Орлеан в штате Луизиана. Ущерб от урагана "Катрина", по данным Национальной метеорологической службы, составил 125 миллиардов долларов. Примерно половина этой суммы – 60 миллиардов – потери страховых компаний. В июне 2001 года на большую часть США обрушился тропический шторм "Эллисон", больше всего пострадали юго-восток Техаса и юг Луизианы. Самое сильное наводнение было в Хьюстоне. Всего за несколько дней ураган сбросил 80% среднего количества осадков в этом районе. Погиб 41 человек, около двух миллионов пострадали. Были повреждены более 70 тысяч домов. Сумма причиненного ущерба оценивалась в пять миллиардов рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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