https://ria.ru/20211213/menyu-1763520068.html

В Ленобласти создадут школьное меню с учетом пожеланий детей

В Ленобласти создадут школьное меню с учетом пожеланий детей - РИА Новости, 13.12.2021

В Ленобласти создадут школьное меню с учетом пожеланий детей

В Ленинградской области к 2022 году подготовят несколько вариантов бесплатного питания школьников, в которых учтут пожелания родителей и детей, а также... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T17:36

2021-12-13T17:36

2021-12-13T17:36

ленинградская область

общество

ломоносовский район

ленинградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Ленинградской области к 2022 году подготовят несколько вариантов бесплатного питания школьников, в которых учтут пожелания родителей и детей, а также специфику учебных заведений, сообщил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов.Кому обед?Согласно областному закону, дети могут рассчитывать на горячий завтрак и полноценный обед - одно горячее питание, если меньше шести часов в школе, два - если больше.По словам Емельянова, обеспечение качественным и вкусным горячим питанием детей 1-4 классов областных школ – сложный и трудоемкий процесс, в который включены не только региональные власти, надзорные органы, но и родители учащихся.Он отметил, что в рамках проведенного мониторинга выяснилось, что завтраки в школах остаются невостребованными, а нетронутые продукты отправляются в пищевые отходы.Чиновник также уточнил, что организация питания требует индивидуального подхода. Даже в случае возможных изменений региональные власти сделают все необходимое, чтобы дети из категорий социально незащищенных граждан получали полноценное питание.Руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Ленобласти Ольга Историк отметила, что вопрос школьного питания подробно регламентирован различными нормативными актами. При этом многие документы, которые были актуализированы в пандемию, продолжат действовать в 2022 году. Например, обязательное мытье рук, поверхностей, расписания приёмов пищи, разделения потоков учащихся."Ребенок, придя в школу, должен не просто поесть, но и получить качественное и безопасное питание", — добавила спикер.Главный санитарный врач Ленобласти привела в качестве положительного примера школы Ломоносовского района: здания, которые они занимают, по проекту не предусматривали большого пищеблока, расширить их или перестроить под актуальное количество детей не представляется возможным. Несмотря на это, для организации полноценного питания, там используются полуфабрикаты. Глава ведомства отметила, что в Роспотребнадзоре надеются, что ленинградских школы будут использовать позитивный опыт коллег.Родительский контрольПредставители родительского сообщества, а также директоры школ высказались за более тщательный подбор продуктов для школьного меню."Есть блюда, которые детям не очень нравятся", — отметила руководитель Центра образования "Развитие" Лодейного Поля Галина Голованова.Заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Елена Бойцова предложила изучить возможность выбора для родителей: какое количество питания в школах должно быть.По ее словам, можно оставить ранний завтрак для школьников, которым он необходим, а для остальных – только обед.Индивидуальный подходКак отметила уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области Тамара Литвинова, именно индивидуальный подход с учетом местной специфики и обратной связи от родительского сообщества позволяет лучше всего защитить права детей.Литвинова также призвала уделить особое внимание детям, которые добираются до школ в сельской местности на автобусах: некоторые из них проводят в пути в школу более 40 минут и не всегда при составлении графика приема пищи этот критерий может учитываться.Заведующая кафедрой педиатрии Санкт-Петербургского Государственного педиатрического медицинского университета, гастроэнтеролог Мария Ревнова также выступила за индивидуальный подход при организации школьного питания.Она отметила, что ей очень понравился подход региона в решении данного вопроса, когда позиция формируется в режиме открытого диалога. "Это потрясающий подход, он способен реально положительно повлиять на ситуацию с детским здоровьем", — подытожила профессор Ревнова.Подводя итоги круглого стола Николай Емельянов сообщил, что по результатам обсуждения в региональное постановление №295, регламентирующее вопросы школьного питанию будут подготовлены изменения, которые позволят разработать несколько вариантов организации питания в школах с учетом их специфики.

https://ria.ru/20201203/pitanie-1587488373.html

https://ria.ru/20200115/1563450400.html

https://ria.ru/20200821/shkolniki-1576095265.html

https://ria.ru/20200902/pitanie-1576644117.html

ломоносовский район

ленинградская область

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общество, ломоносовский район, ленинградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)