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В материковом Китае выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В материковом Китае выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 13.12.2021

В материковом Китае выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения новым вариантом коронавирусной инфекции "омикрон" выявили в материковом Китае, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:53

2021-12-13T15:53

2021-12-13T16:17

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ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Первый случай заражения новым вариантом коронавирусной инфекции "омикрон" выявили в материковом Китае, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.Центр по контролю и профилактике заболеваний города Тяньцзинь на севере Китая провел полное секвенирование генома вируса в образцах, взятых у прибывшего из-за границы в Тяньцзинь бессимптомного носителя COVID-19. И после того, как анализ провел еще и Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, официально подтвердилось, что это новый вариант "омикрон".Уточняется, что пациент находится в карантине и проходит необходимое лечение.Ранее случаи заражения "омикроном" были зарегистрированы в Гонконге и на Тайване.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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в мире, тяньцзинь, китай, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, юар, тайвань