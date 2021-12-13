https://ria.ru/20211213/dovody-1763556722.html

Запад должен услышать доводы России о ситуации на Украине, заявил сенатор

Запад должен услышать доводы России о ситуации на Украине, заявил сенатор - РИА Новости, 13.12.2021

Запад должен услышать доводы России о ситуации на Украине, заявил сенатор

Западные партнеры должны услышать доводы России о ситуации на Украине, а также о необходимости проводить переговоры для достижения безопасности в мире, считает... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T20:51

2021-12-13T20:51

2021-12-13T20:51

украина

киев

владимир путин

нато

борис джонсон

сергей цеков

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Западные партнеры должны услышать доводы России о ситуации на Украине, а также о необходимости проводить переговоры для достижения безопасности в мире, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министров Великобритании Борисом Джонсоном оценил текущую ситуацию на Украине и заявил о необходимости начала переговоров о нерасширении НАТО. В частности, российский лидер отметил деструктивную линию Киева на срыв минских соглашений, на использование в Донбассе запрещенных вооружений."Запад должен услышать доводы России, если они заинтересованы в безопасности в мире, в своей безопасности. Надеемся, что они себе не враги", - сказал Цеков РИА Новости в понедельник.Он подчеркнул, что западные страны, так же как и мы, должны быть заинтересованы в снижении напряженности в мире, "чтобы они могли заниматься своими внутренними проблемами".Сенатор напомнил, что НАТО, несмотря на достигнутые ранее договоренности с Россией о нерасширении, за все эти годы продолжали двигаться на восток.По мнению Цекова, если страны Запада, в частности члены альянса, хотят безопасности для себя, безопасности в мире в целом, они "должны начать серьезные переговоры".

https://ria.ru/20211213/oruzhie-1763541722.html

украина

киев

донбасс

россия

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украина, киев, владимир путин, нато, борис джонсон, сергей цеков, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия