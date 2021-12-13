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Запад должен услышать доводы России о ситуации на Украине, заявил сенатор
Запад должен услышать доводы России о ситуации на Украине, заявил сенатор - РИА Новости, 13.12.2021
Запад должен услышать доводы России о ситуации на Украине, заявил сенатор
Западные партнеры должны услышать доводы России о ситуации на Украине, а также о необходимости проводить переговоры для достижения безопасности в мире, считает... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T20:51
2021-12-13T20:51
2021-12-13T20:51
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владимир путин
нато
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донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Западные партнеры должны услышать доводы России о ситуации на Украине, а также о необходимости проводить переговоры для достижения безопасности в мире, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министров Великобритании Борисом Джонсоном оценил текущую ситуацию на Украине и заявил о необходимости начала переговоров о нерасширении НАТО. В частности, российский лидер отметил деструктивную линию Киева на срыв минских соглашений, на использование в Донбассе запрещенных вооружений."Запад должен услышать доводы России, если они заинтересованы в безопасности в мире, в своей безопасности. Надеемся, что они себе не враги", - сказал Цеков РИА Новости в понедельник.Он подчеркнул, что западные страны, так же как и мы, должны быть заинтересованы в снижении напряженности в мире, "чтобы они могли заниматься своими внутренними проблемами".Сенатор напомнил, что НАТО, несмотря на достигнутые ранее договоренности с Россией о нерасширении, за все эти годы продолжали двигаться на восток.По мнению Цекова, если страны Запада, в частности члены альянса, хотят безопасности для себя, безопасности в мире в целом, они "должны начать серьезные переговоры".
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украина, киев, владимир путин, нато, борис джонсон, сергей цеков, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
Запад должен услышать доводы России о ситуации на Украине, заявил сенатор
Сенатор Цеков заявил, что Запад должен услышать доводы России о ситуации на Украине
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Западные партнеры должны услышать доводы России
о ситуации на Украине
, а также о необходимости проводить переговоры для достижения безопасности в мире, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков
.
Президент РФ Владимир Путин
в телефонном разговоре с премьер-министров Великобритании Борисом Джонсоном
оценил текущую ситуацию на Украине и заявил о необходимости начала переговоров о нерасширении НАТО
. В частности, российский лидер отметил деструктивную линию Киева
на срыв минских соглашений, на использование в Донбассе
запрещенных вооружений.
"Запад должен услышать доводы России, если они заинтересованы в безопасности в мире, в своей безопасности. Надеемся, что они себе не враги", - сказал Цеков РИА Новости в понедельник.
Он подчеркнул, что западные страны, так же как и мы, должны быть заинтересованы в снижении напряженности в мире, "чтобы они могли заниматься своими внутренними проблемами".
Сенатор напомнил, что НАТО, несмотря на достигнутые ранее договоренности с Россией о нерасширении, за все эти годы продолжали двигаться на восток.
По мнению Цекова, если страны Запада, в частности члены альянса, хотят безопасности для себя, безопасности в мире в целом, они "должны начать серьезные переговоры".