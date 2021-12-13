https://ria.ru/20211213/batman-1763449118.html

В японском трейлере "Бэтмена" раскрыли новые детали сюжета

В японском трейлере "Бэтмена" раскрыли новые детали сюжета - РИА Новости, 13.12.2021

В японском трейлере "Бэтмена" раскрыли новые детали сюжета

В Сети появился японский трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза. В нем раскрыты новые детали фильма, сообщает Screen Rant. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:12

2021-12-13T14:12

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культура

колин фаррелл

роберт паттинсон

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Сети появился японский трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза. В нем раскрыты новые детали фильма, сообщает Screen Rant. В видео добавлены, по сравнению с трейлером, вышедшим месяц назад, несколько кадров, рассказывающих о Загадочнике (Пол Дано). В одном из эпизодов, например, показана стена в логове злодея, на которой размещены газетные вырезки и фото с изображением Брюса Уэйна (Роберт Паттинсон). Авторы Screen Rant считают, что именно Загадочник станет главным антагонистом в картине. Кажется, персонаж Дано готов на все, лишь бы раскрыть, кто скрывается под маской Бэтмена.В трейлере также появляются Женщина-кошка (Зои Кравиц) и Освальд Честерфилд Кобблпот, известный как Пингвин (Колин Фаррелл). У последнего, по данным журналистов, всего несколько минут экранного времени. Подробнее о том, как он построил свою преступную империю в Готэме, будет рассказано в его сольном сериале. Планируется, что в российский прокат "Бэтмен" выйдет 3 марта 2022 года.

https://ria.ru/20211018/batman-1755006626.html

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колин фаррелл, роберт паттинсон, бэтмен, новости культуры, кино и сериалы