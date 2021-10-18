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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211018/batman-1755006626.html
Самым обсуждаемым моментом в трейлере нового "Бэтмена" стала чашка латте
Самым обсуждаемым моментом в трейлере нового "Бэтмена" стала чашка латте - РИА Новости, 18.10.2021
Самым обсуждаемым моментом в трейлере нового "Бэтмена" стала чашка латте
В Сети обсуждают новый трейлер грядущего фильма Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном, опубликованный на YouTube, и больше всего пользователей... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:49
2021-10-18T13:37
культура
dc comics
новости культуры
кино и сериалы
youtube
колин фаррелл
роберт паттинсон
зои кравиц
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Сети обсуждают новый трейлер грядущего фильма Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном, опубликованный на YouTube, и больше всего пользователей заинтересовала чашка кофе. Хотя в ролике представлены эпичные кадры со взрывами, погонями, а также мрачными диалогами о возмездии, зрители обратили внимание на любопытный латте-арт. В первой сцене трейлера появляется, по всей видимости, враг Бэтмена — Загадочник (Пол Дано), сидящий за стойкой ночной закусочной. В это время в кафе врываются полицейские и арестовывают его. Что интересно, злодей даже не сопротивляется. Затем камера перемещается к кружке, оставленной на столе. На молочной пене зрители видят сообщение в виде знака вопроса — метку Загадочника. Теперь пользователи, в том числе и опытные бариста, думают: сам ли Загадочник сделал этот рисунок или попросил кого-нибудь? Действительно ли полицейские взяли под стражу злодея, а не подставное лицо? И как случилось, что перед ним в самый напряженный момент оказался идеально сформированный на кофе знак вопроса? "Мне нравится версия о том, что Загадочник получил напиток с кружком молочной пены поверх своего латте, а затем сам нарисовал вопросительный знак, возможно, с помощью ложки или посуды", — предположила бариста и блогер Морган Экрот, за чьей страницей в TikTok следят 5,4 миллиона подписчиков. "А я считаю, что на приготовление латте-арта с вопросительным знаком в оживленном месте понадобилось бы много времени. Поэтому я бы поговорила с персоналом, который мне такое сделал", — отметил кофеман с ником LexPlans. "Неужели Загадочник попросил бариста поставить маленький вопросительный знак на его кофе? Если так, то это восхитительно", — считает ирландская ведущая и режиссер Хейзел Хейс. Помимо "загадочной" чашки кофе, в предстоящем фильме Ривза зрители также увидят молодого Брюса Уэйна в начале его борьбы с преступностью и таких известных персонажей из комиксов DC, как Женщина-кошка (Зои Кравиц) и Пингвин (Колин Фаррелл). В российских кинотеатрах премьера "Бэтмена" запланирована на 3 марта 2022 года.
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dc comics, новости культуры, кино и сериалы, youtube, колин фаррелл, роберт паттинсон, зои кравиц, tiktok
12:49 18.10.2021 (обновлено: 13:37 18.10.2021)
 
Самым обсуждаемым моментом в трейлере нового "Бэтмена" стала чашка латте

Чашка латте стала самым обсуждаемым моментом в трейлере нового фильма "Бэтмен"

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Сети обсуждают новый трейлер грядущего фильма Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном, опубликованный на YouTube, и больше всего пользователей заинтересовала чашка кофе.
Хотя в ролике представлены эпичные кадры со взрывами, погонями, а также мрачными диалогами о возмездии, зрители обратили внимание на любопытный латте-арт.
В первой сцене трейлера появляется, по всей видимости, враг Бэтмена — Загадочник (Пол Дано), сидящий за стойкой ночной закусочной. В это время в кафе врываются полицейские и арестовывают его. Что интересно, злодей даже не сопротивляется. Затем камера перемещается к кружке, оставленной на столе. На молочной пене зрители видят сообщение в виде знака вопроса — метку Загадочника.
Теперь пользователи, в том числе и опытные бариста, думают: сам ли Загадочник сделал этот рисунок или попросил кого-нибудь? Действительно ли полицейские взяли под стражу злодея, а не подставное лицо? И как случилось, что перед ним в самый напряженный момент оказался идеально сформированный на кофе знак вопроса?
"Мне нравится версия о том, что Загадочник получил напиток с кружком молочной пены поверх своего латте, а затем сам нарисовал вопросительный знак, возможно, с помощью ложки или посуды", — предположила бариста и блогер Морган Экрот, за чьей страницей в TikTok следят 5,4 миллиона подписчиков.
"А я считаю, что на приготовление латте-арта с вопросительным знаком в оживленном месте понадобилось бы много времени. Поэтому я бы поговорила с персоналом, который мне такое сделал", — отметил кофеман с ником LexPlans.
"Неужели Загадочник попросил бариста поставить маленький вопросительный знак на его кофе? Если так, то это восхитительно", — считает ирландская ведущая и режиссер Хейзел Хейс.
Помимо "загадочной" чашки кофе, в предстоящем фильме Ривза зрители также увидят молодого Брюса Уэйна в начале его борьбы с преступностью и таких известных персонажей из комиксов DC, как Женщина-кошка (Зои Кравиц) и Пингвин (Колин Фаррелл).
В российских кинотеатрах премьера "Бэтмена" запланирована на 3 марта 2022 года.
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КультураDC ComicsНовости культурыКино и сериалыYouTubeКолин ФарреллРоберт ПаттинсонЗои КравицTikTok
 
 
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