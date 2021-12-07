https://ria.ru/20211207/farrell-1762532192.html
Колин Фаррелл снимется в спин-оффе "Бэтмена"
Колин Фаррелл снимется в спин-оффе "Бэтмена" - РИА Новости, 07.12.2021
Колин Фаррелл снимется в спин-оффе "Бэтмена"
Колин Фаррелл снимется в главной роли в спин-оффе "Бэтмена", сообщает Variety. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:46
2021-12-07T16:46
2021-12-07T16:46
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колин фаррелл
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Колин Фаррелл снимется в главной роли в спин-оффе "Бэтмена", сообщает Variety. В новом сериале HBO Max он сыграет Освальда Честерфилда Кобблпота, также известного как Пингвин. Впервые в этом образе Фаррел предстанет в картине Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Премьера полнометражного фильма запланирована на март 2022 года. Пингвин — один из главных врагов Бэтмена. Его можно узнать по цилиндру, моноклю и множеству смертоносных зонтов. В новом проекте расскажут о том, как он построил карьеру в преступном мире. HBO Max также занимается разработкой другого спин-оффа "Бэтмена" Мэтта Ривза. Он посвящен полицейским Готэма.Пингвин уже не один раз появлялся на больших и малых экранах. В фильме Лесли Х. Мартинсона 1966 года эту роль исполнил Берджесс Мередит. Дэнни Де Вито сыграл Пингвина в картине Тима Бертона "Бэтмен возвращается" 1992 года. В американском сериале "Готэм" (2014 — 2019) образ коварного преступника воплотил Робин Лорд Тейлор.Колин Фаррелл известен по ролям в таких проектах, как "Лобстер" Йоргоса Лантимоса, "Залечь на дно в Брюгге" и "Семь психопатов" Мартина Макдонаха. Когда выйдет сериал о Пингвине, пока не было объявлено.
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колин фаррелл, бэтмен, новости культуры, кино и сериалы, мартин макдонах, тим бертон, роберт паттинсон, дэнни де вито
Колин Фаррелл снимется в спин-оффе "Бэтмена"
Колин Фаррелл вернется к роли Пингвина в спин-оффе "Бэтмена"
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Колин Фаррелл снимется в главной роли в спин-оффе "Бэтмена", сообщает
Variety.
В новом сериале HBO Max он сыграет Освальда Честерфилда Кобблпота, также известного как Пингвин. Впервые в этом образе Фаррел предстанет в картине Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Премьера полнометражного фильма запланирована на март 2022 года.
Пингвин — один из главных врагов Бэтмена. Его можно узнать по цилиндру, моноклю и множеству смертоносных зонтов. В новом проекте расскажут о том, как он построил карьеру в преступном мире.
HBO Max также занимается разработкой другого спин-оффа "Бэтмена" Мэтта Ривза. Он посвящен полицейским Готэма.
Пингвин уже не один раз появлялся на больших и малых экранах. В фильме Лесли Х. Мартинсона 1966 года эту роль исполнил Берджесс Мередит. Дэнни Де Вито сыграл Пингвина в картине Тима Бертона "Бэтмен возвращается" 1992 года. В американском сериале "Готэм" (2014 — 2019) образ коварного преступника воплотил Робин Лорд Тейлор.
Колин Фаррелл известен по ролям в таких проектах, как "Лобстер" Йоргоса Лантимоса, "Залечь на дно в Брюгге" и "Семь психопатов" Мартина Макдонаха.
Когда выйдет сериал о Пингвине, пока не было объявлено.