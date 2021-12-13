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Голосовой ассистент ВТБ обслужит миллион человек к середине 2022 года
Голосовой ассистент ВТБ обслужит миллион человек к середине 2022 года - РИА Новости, 13.12.2021
Голосовой ассистент ВТБ обслужит миллион человек к середине 2022 года
ВТБ планирует довести число клиентов, которые пользуются голосовым ассистентом банка, до миллиона к середине следующего года, сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T18:16
2021-12-13T18:16
санкт-петербург
втб
ассоциация российских банков
втб арена
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. ВТБ планирует довести число клиентов, которые пользуются голосовым ассистентом банка, до миллиона к середине следующего года, сообщает пресс-служба кредитной организации.Департамент цифрового бизнеса ВТБ запустил голосового ассистента в приложении ВТБ Онлайн в феврале. Он может консультировать клиентов по 1,5 тысячи различных тематик — ипотеке, кредитам наличными, картам и другим. За год сервис помог 340 тысячам пользователей провести платежи и переводы по наиболее частым операциям на общую сумму 30 миллионов рублей. Средний чек перевода по номеру телефона клиенту ВТБ составляет около 15 тысяч рублей, между своими счетами — свыше 20 тысяч рублей.ВТБ постоянно добавляет новые навыки для голосового ассистента. Уже сейчас он может помочь заказать SIM-карту ВТБ Мобайл с бесплатной курьерской доставкой, сообщит условия оформления детской карты и объяснит, как выпустить ее в ВТБ Онлайн. Виртуальный помощник также поможет поменять пакет услуг, расскажет о социальных программах банка, работе пенсионного фонда ВТБ и ответит на вопросы по сервисам для самозанятых. Скоро у него появятся новые функции - переводы через Систему быстрых платежей, оформление дебетовых карт и афиша "ВТБ Арены".В сообщении банка отмечается, что голосовой ассистент ВТБ победил в номинации "Спецпроект" Национальной банковской премии 2021 года под эгидой Ассоциации российских банков.Национальная банковская премия учреждена в 2005 году Ассоциацией российских банков и Национальным банковским журналом, чтобы определить лучшие кредитные организации, чьи успехи служат укреплению доверия россиян как к отдельным банкам, так и к национальной банковской системе в целом. В этом году победители были определены в 21 номинациях. Им традиционно вручают статуэтки с крылатым львом, прообразом которого стали скульптуры грифонов — стражей сокровищ, украшающих Банковский мост в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20210920/assistent-1750987568.html
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санкт-петербург, втб, ассоциация российских банков, втб арена
18:16 13.12.2021
 

Голосовой ассистент ВТБ обслужит миллион человек к середине 2022 года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. ВТБ планирует довести число клиентов, которые пользуются голосовым ассистентом банка, до миллиона к середине следующего года, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Сегодня голосовые ассистенты становятся частью нашей жизни и помогают существенно упростить рутинные задачи, которые мы привыкли решать на ходу — за рулем, на улице, в магазине. С февраля услугами нашего голосового ассистента воспользовались больше 300 тысяч человек, а к середине следующего года мы доведем его аудиторию до миллиона пользователей. Мы стремимся к тому, чтобы клиенту вообще не нужно было брать в руки телефон для получения банковских услуг. Достаточно лишь произнести свою просьбу и мгновенно совершить финансовую операцию", - сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
Департамент цифрового бизнеса ВТБ запустил голосового ассистента в приложении ВТБ Онлайн в феврале. Он может консультировать клиентов по 1,5 тысячи различных тематик — ипотеке, кредитам наличными, картам и другим. За год сервис помог 340 тысячам пользователей провести платежи и переводы по наиболее частым операциям на общую сумму 30 миллионов рублей. Средний чек перевода по номеру телефона клиенту ВТБ составляет около 15 тысяч рублей, между своими счетами — свыше 20 тысяч рублей.
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ВТБ постоянно добавляет новые навыки для голосового ассистента. Уже сейчас он может помочь заказать SIM-карту ВТБ Мобайл с бесплатной курьерской доставкой, сообщит условия оформления детской карты и объяснит, как выпустить ее в ВТБ Онлайн. Виртуальный помощник также поможет поменять пакет услуг, расскажет о социальных программах банка, работе пенсионного фонда ВТБ и ответит на вопросы по сервисам для самозанятых. Скоро у него появятся новые функции - переводы через Систему быстрых платежей, оформление дебетовых карт и афиша "ВТБ Арены".
В сообщении банка отмечается, что голосовой ассистент ВТБ победил в номинации "Спецпроект" Национальной банковской премии 2021 года под эгидой Ассоциации российских банков.
Национальная банковская премия учреждена в 2005 году Ассоциацией российских банков и Национальным банковским журналом, чтобы определить лучшие кредитные организации, чьи успехи служат укреплению доверия россиян как к отдельным банкам, так и к национальной банковской системе в целом. В этом году победители были определены в 21 номинациях. Им традиционно вручают статуэтки с крылатым львом, прообразом которого стали скульптуры грифонов — стражей сокровищ, украшающих Банковский мост в Санкт-Петербурге.
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Санкт-ПетербургВТБАссоциация российских банковВТБ Арена
 
 
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