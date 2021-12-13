https://ria.ru/20211213/assistent-1763528982.html

Голосовой ассистент ВТБ обслужит миллион человек к середине 2022 года

Голосовой ассистент ВТБ обслужит миллион человек к середине 2022 года - РИА Новости, 13.12.2021

Голосовой ассистент ВТБ обслужит миллион человек к середине 2022 года

ВТБ планирует довести число клиентов, которые пользуются голосовым ассистентом банка, до миллиона к середине следующего года, сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T18:16

2021-12-13T18:16

2021-12-13T18:16

санкт-петербург

втб

ассоциация российских банков

втб арена

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. ВТБ планирует довести число клиентов, которые пользуются голосовым ассистентом банка, до миллиона к середине следующего года, сообщает пресс-служба кредитной организации.Департамент цифрового бизнеса ВТБ запустил голосового ассистента в приложении ВТБ Онлайн в феврале. Он может консультировать клиентов по 1,5 тысячи различных тематик — ипотеке, кредитам наличными, картам и другим. За год сервис помог 340 тысячам пользователей провести платежи и переводы по наиболее частым операциям на общую сумму 30 миллионов рублей. Средний чек перевода по номеру телефона клиенту ВТБ составляет около 15 тысяч рублей, между своими счетами — свыше 20 тысяч рублей.ВТБ постоянно добавляет новые навыки для голосового ассистента. Уже сейчас он может помочь заказать SIM-карту ВТБ Мобайл с бесплатной курьерской доставкой, сообщит условия оформления детской карты и объяснит, как выпустить ее в ВТБ Онлайн. Виртуальный помощник также поможет поменять пакет услуг, расскажет о социальных программах банка, работе пенсионного фонда ВТБ и ответит на вопросы по сервисам для самозанятых. Скоро у него появятся новые функции - переводы через Систему быстрых платежей, оформление дебетовых карт и афиша "ВТБ Арены".В сообщении банка отмечается, что голосовой ассистент ВТБ победил в номинации "Спецпроект" Национальной банковской премии 2021 года под эгидой Ассоциации российских банков.Национальная банковская премия учреждена в 2005 году Ассоциацией российских банков и Национальным банковским журналом, чтобы определить лучшие кредитные организации, чьи успехи служат укреплению доверия россиян как к отдельным банкам, так и к национальной банковской системе в целом. В этом году победители были определены в 21 номинациях. Им традиционно вручают статуэтки с крылатым львом, прообразом которого стали скульптуры грифонов — стражей сокровищ, украшающих Банковский мост в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20210920/assistent-1750987568.html

https://ria.ru/20211103/assistent-1757537269.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, втб, ассоциация российских банков, втб арена