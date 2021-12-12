https://ria.ru/20211212/zdravookhranenie-1763121002.html

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения - РИА Новости, 12.12.2021

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения

Ежегодно 12 декабря в мире отмечается Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T03:04

2021-12-12T03:04

2021-12-12T03:04

справки

здравоохранение

международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763124198_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_9fba340c25aec83461045bc6fde1bba7.jpg

Ежегодно 12 декабря в мире отмечается Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года. Именно в этот день в 2012 году ГА ООН приняла резолюцию c призывом к странам ускорить прогресс в деле достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) – принципа, по которому каждый человек, где бы он ни находился, должен иметь доступ к качественным, недорогим медико-санитарным услугам.Его цель – повышение осведомленности о необходимости в надежных и устойчивых системах здравоохранения, всеобщем охвате услугами здравоохранения.Ежегодно 12 декабря сторонники ВОУЗ рассказывают о миллионах людей, ожидающих медицинскую помощь, информируют о достигнутых успехах, призывают мировых лидеров повышать инвестиции в здравоохранение.По данным ВОЗ, сегодня по меньшей мере половина людей в мире не получают необходимых медицинских услуг, свыше 930 миллионов тратят не менее 10% семейного дохода на здравоохранение, а около 100 миллионов ежегодно впадают в нищету из-за расходов на здравоохранение.Согласно международному исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, в глобальном масштабе показатели индекса всеобщего охвата услугами здравоохранения в 204 странах и территориях улучшились с 45,8 баллов (1990) до 60,3 баллов (2019). Однако если в Японии и Исландии показатель выше 95, в Сомали и ЦАР – менее 25 баллов. Лидеры по уровню доступности здравоохранения – Сингапур, Андорра, Канада, Франция, Финляндия, Исландия, Ирландия, Япония, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция и Швейцария (показатель выше 90). В исследовании учитывались 23 показателя (доступность/охват вакцинами против кори, коклюша, дифтерии, столбняка, антиретровирусной терапии при ВИЧ и пр.), сгруппированные по категориям (профилактика, лечение, реабилитация и т.д.) и оцениваемые по шкале от 0 до 100.По прогнозам международных экспертов, около 3,1 миллиарда населения не будут иметь эффективного охвата услугами здравоохранения в 2023 году, почти треть из них (около 968,1 миллионов) будет проживать в Южной Азии.Общий показатель охвата услугами здравоохранения в России – 69 баллов из 100. Максимальные значения достигнуты в профилактике кори, дифтерии, столбняка, коклюша, лечении детских диарейных болезней (100 баллов), инфекций нижних дыхательных путей, аппендицита, рака шейки матки (около 100 баллов). При этом требуется серьезно улучшить лечение инсультов (32 балла) и ишемической болезни сердца (28).В Российской Федерации в соответствии со статьей 41 Конституции каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, оказываемую в гарантированном объеме в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В рамках Программы бесплатно предоставляются первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь, высокотехнологичная медицинская помощь с применением новых сложных и (или) уникальных методов лечения, скорая медицинская помощь.За последние годы в отечественной медицине получили развитие наука и инновационные технологии, построены новые высокотехнологичные центры, существенно обновлено оснащение больниц и поликлиник, значительно выросла доступность высокотехнологичной медицинской помощи.Повышение эффективности здравоохранения, внедрение современных технологий и практик, улучшение доступности, качества и комфортности медицинской помощи заложено в национальном проекте "Здравоохранение", стартовавшем в начале 2019 года. В проекте федерального бюджета страны на 2022-2024 годы расходы на госпрограмму "Развитие здравоохранения" в 2022 году составят 1,015 триллиона рублей, в 2023 году – 989,5 миллиарда, в 2024 году – около 1,007 триллиона рублей.Однако, как выяснила Счетная палата, в России самые низкие расходы бюджета на здравоохранение среди трех десятков стран с развитой экономикой.Аудиторы изучили особенности 31 национальной системы медицинского обеспечения, из которых 14 финансируются преимущественно по бюджетной схеме, а остальные — по системе ОМС. В отчете Счетной палаты (2021) говорится, что в Российской Федерации расходы на здравоохранение, в том числе государственные расходы, находятся на самом низком уровне среди всех рассматриваемых стран, доля внебюджетных расходов является самой высокой среди всех рассматриваемых стран, превосходя максимальные значения этого показателя как по группе стран с бюджетной моделью, так и по группе стран со страховой моделью. Такую ситуацию в СП объяснили тем, что в России государственные гарантии не распространяются на лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении.Также по данным ведомства, обеспеченность населения России койками выше, чем в любой из рассматриваемых стран с бюджетной системой. Среди стран с системой ОМС Россия по этому показателю также относится к странам с наиболее высокими значениями.Согласно исследованию Всероссийского союза пациентов (2021) среди основных проблем, с которыми сталкиваются пациенты при получения медицинской помощи в системе ОМС – отказ в выдаче направления на инструментальные исследования при наличии устных рекомендаций врача (78,4%), долгое ожидание лабораторных исследований после их назначения – более 14 рабочих дней (77,6%), отказ в выдаче направления в специализированную клинику для лечения при наличии устных рекомендаций врача (75,2%), долгое ожидание приема узкого специалиста после записи – более 14 рабочих дней (74,5%), невозможность записаться к врачу при первом обращении (70,1%). Пандемия COVID-19 стала огромным вызовом для систем здравоохранения во всем мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 2021 год Международным годом медико-социальных работников в знак признания их готовности всегда оказывать помощь.По прогнозам ВОЗ и Всемирного банка до 2030 года в мире будет создано около 40 миллионов новых должностей в области медико-санитарного и социального обслуживания. Пандемия выявила неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19. Согласно коммюнике Группы Всемирного банка/Комитета развития МВФ от 15 октября 2021 года, более 67% населения всех стран с высоким уровнем дохода полностью вакцинировано, а в странах с низким уровнем менее 5% получили хотя бы одну дозу. Согласно целям ВОЗ, 40% населения каждой страны должно быть полностью вакцинировано к концу 2021 года и 70% – к середине 2022.В 2021 году кульминацией мероприятий 12 декабря станет 24-часовой виртуальный митинг с обновляемой в реальном времени цифровой галереей. Активисты во всем мире выступят с призывом "Не оставляйте ничье здоровье без внимания: инвестируйте в системы здравоохранения для всех".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, здравоохранение, международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения