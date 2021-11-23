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Госдума приняла во II чтении проект бюджета на 2022-2024 годы

Госдума приняла во II чтении проект бюджета на 2022-2024 годы - РИА Новости, 23.11.2021

Госдума приняла во II чтении проект бюджета на 2022-2024 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Третье чтение запланировано на 24 ноября. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:31

2021-11-23T16:31

2021-11-23T16:36

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Третье чтение запланировано на 24 ноября.При этом депутаты поддержали поправки президента России Владимира Путина, касающиеся финансового обеспечения его предложения об увеличении в 2022 году прожиточного минимума до 12 654 рублей, а МРОТ - до 13 890 рублей. Также были одобрены поправки правительства о перераспределении 641,4 миллиарда рублей в 2022 году, 665,2 миллиарда - в 2023 году, 815,4 миллиарда - в 2024 году и поправки "Единой России" об увеличении расходов бюджета по ряду направлений."Ко второму чтению по инициативе "Единой России" дополнительно изыскано 107 миллиардов рублей, которые будут направлены на поддержку семей с инвалидами, приобретение жилья для инвалидов. Значительные деньги дополнительно выделяются на региональное дорожное строительство – по 20 миллиардов рублей ежегодно", - заявил журналистам первый вице-спикер Госдума Александр Жуков. Дополнительные средства, по его словам, будут выделены на приобретение машин скорой помощи и школьных автобусов.А председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, представляя на пленарном заседании рекомендуемые к принятию поправки, сказал: "Все расходы бюджета объединены в главном - решении вопросов, связанных с национальными целями, поставленными президентом". При этом он также заметил, что в рамках поправок расходы на здравоохранение в 2022 году из всех источников увеличиваются на 22,8 миллиарда рублей, на образование – на 92,5 миллиарда.Макаров также обратил внимание на беспрецедентную поддержку регионов. "Поддержка регионов только на межбюджетных трансфертах, которые сейчас у нас рассматриваются в ходе бюджета, потому что в ходе исполнения бюджета она, естественно, будет только увеличиваться, составляет общую сумму 3 триллиона 228 миллиардов рублей. Это беспрецедентно, такой поддержки регионы из федерального бюджета не получали никогда", - заявил он.Исходя из текста проекта федерального бюджета, его расходы на госпрограмму "Развитие здравоохранения" в 2022 году составят 1,015 триллиона рублей, в 2023 году - 989,5 миллиарда, в 2024 году – около 1,007 триллиона рублей, на госпрограмму "Развитие образования" – 479,6 миллиарда, 488,6 миллиарда и 499,7 миллиарда соответственно. Расходы бюджета на "Социальную поддержку граждан" в 2022 году достигнут 2,217 триллиона рублей, в 2023 году – 2,416 триллиона, в 2024 году - 2,583 триллиона.Согласно проекту бюджета, его доходы на 2022 год запланированы на уровне 25,02 триллиона рублей, на 2023 год - 25,54 триллиона, на 2024 год - 25,83 триллиона; расходы - 23,69 триллиона, 25,24 триллиона и 26,35 триллиона соответственно. В результате первые два года бюджет России будет профицитным: в 2022 году профицит оценивается в 1,33 триллиона рублей (1% ВВП), в 2023 году - в 0,3 триллиона (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП).

https://ria.ru/20211119/mrot-1759787407.html

https://ria.ru/20211119/deti-1759746234.html

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госдума рф, россия, экономика, общество, бюджет, единая россия