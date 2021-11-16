https://ria.ru/20211116/lekarstva-1759211911.html

Счетная палата раскритиковала систему лекарственного обеспечения в России

Счетная палата раскритиковала систему лекарственного обеспечения в России - РИА Новости, 16.11.2021

Счетная палата раскритиковала систему лекарственного обеспечения в России

В России самые низкие расходы бюджета на здравоохранение среди трех десятков стран с развитой экономикой, выяснила Счетная палата. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T00:13

2021-11-16T00:13

2021-11-16T09:18

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В России самые низкие расходы бюджета на здравоохранение среди трех десятков стран с развитой экономикой, выяснила Счетная палата.Аудиторы изучили особенности 31 национальной системы медицинского обеспечения, из которых 14 финансируются преимущественно по бюджетной схеме, а остальные — по системе ОМС.Такую ситуацию в СП объяснили тем, что в России государственные гарантии не распространяются на лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении."Действующая система ОМС не предусматривает лекарственного обеспечения застрахованных лиц при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях. В совокупности с проблемами льготного лекарственного обеспечения, характеризующимися отказами гражданам в выдаче льготных лекарственных препаратов, монетизацией льгот и проблемами в информационно-методическом сопровождении, это ограничивает возможности достижения целей снижения смертности и повышения ожидаемой продолжительности жизни населения", — полагают авторы документа.При этом практически во всех рассматриваемых странах лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении входит в программы госгарантий по предоставлению медицинской помощи, в большинстве из них применяются различные системы соплатежей населения.Аудиторы обратили внимание и на негативные моменты в системе льготного обеспечения лекарствами, из-за которых условия получения медикаментов для одних и тех же категорий льготников сильно различаются в зависимости от региона. Например, региональные власти могут сокращать перечни групп населения, которые имеют право на такую льготу.В то же время, добавили в Счетной палате, в структуре госрасходов на лекарства наблюдается перекос в сторону стационаров — на них приходится более половины всех расходов.В заключение авторы отчета пришли к выводу, что расширение лекарственного обеспечения населения может способствовать успеху лечения большинства заболеваний, которые в России считаются основными причинами преждевременной смертности.

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общество, москва, счетная палата рф, омс, россия