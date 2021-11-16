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Счетная палата раскритиковала систему лекарственного обеспечения в России
Счетная палата раскритиковала систему лекарственного обеспечения в России - РИА Новости, 16.11.2021
Счетная палата раскритиковала систему лекарственного обеспечения в России
В России самые низкие расходы бюджета на здравоохранение среди трех десятков стран с развитой экономикой, выяснила Счетная палата. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T00:13
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общество
москва
счетная палата рф
омс
россия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В России самые низкие расходы бюджета на здравоохранение среди трех десятков стран с развитой экономикой, выяснила Счетная палата.Аудиторы изучили особенности 31 национальной системы медицинского обеспечения, из которых 14 финансируются преимущественно по бюджетной схеме, а остальные — по системе ОМС.Такую ситуацию в СП объяснили тем, что в России государственные гарантии не распространяются на лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении."Действующая система ОМС не предусматривает лекарственного обеспечения застрахованных лиц при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях. В совокупности с проблемами льготного лекарственного обеспечения, характеризующимися отказами гражданам в выдаче льготных лекарственных препаратов, монетизацией льгот и проблемами в информационно-методическом сопровождении, это ограничивает возможности достижения целей снижения смертности и повышения ожидаемой продолжительности жизни населения", — полагают авторы документа.При этом практически во всех рассматриваемых странах лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении входит в программы госгарантий по предоставлению медицинской помощи, в большинстве из них применяются различные системы соплатежей населения.Аудиторы обратили внимание и на негативные моменты в системе льготного обеспечения лекарствами, из-за которых условия получения медикаментов для одних и тех же категорий льготников сильно различаются в зависимости от региона. Например, региональные власти могут сокращать перечни групп населения, которые имеют право на такую льготу.В то же время, добавили в Счетной палате, в структуре госрасходов на лекарства наблюдается перекос в сторону стационаров — на них приходится более половины всех расходов.В заключение авторы отчета пришли к выводу, что расширение лекарственного обеспечения населения может способствовать успеху лечения большинства заболеваний, которые в России считаются основными причинами преждевременной смертности.
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общество, москва, счетная палата рф, омс, россия
00:13 16.11.2021 (обновлено: 09:18 16.11.2021)
 
Счетная палата раскритиковала систему лекарственного обеспечения в России

Счетная палата: в России госгарантии не распространяются на лекарственное обеспечение

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В России самые низкие расходы бюджета на здравоохранение среди трех десятков стран с развитой экономикой, выяснила Счетная палата.
Аудиторы изучили особенности 31 национальной системы медицинского обеспечения, из которых 14 финансируются преимущественно по бюджетной схеме, а остальные — по системе ОМС.
"В Российской Федерации расходы на здравоохранение, в том числе государственные расходы, находятся на самом низком уровне среди всех рассматриваемых стран, доля внебюджетных расходов является самой высокой среди всех рассматриваемых стран, превосходя максимальные значения этого показателя как по группе стран с бюджетной моделью, так и по группе стран со страховой моделью", — говорится в отчете ведомства.
Такую ситуацию в СП объяснили тем, что в России государственные гарантии не распространяются на лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении.
"Действующая система ОМС не предусматривает лекарственного обеспечения застрахованных лиц при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях. В совокупности с проблемами льготного лекарственного обеспечения, характеризующимися отказами гражданам в выдаче льготных лекарственных препаратов, монетизацией льгот и проблемами в информационно-методическом сопровождении, это ограничивает возможности достижения целей снижения смертности и повышения ожидаемой продолжительности жизни населения", — полагают авторы документа.
При этом практически во всех рассматриваемых странах лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении входит в программы госгарантий по предоставлению медицинской помощи, в большинстве из них применяются различные системы соплатежей населения.
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Аудиторы обратили внимание и на негативные моменты в системе льготного обеспечения лекарствами, из-за которых условия получения медикаментов для одних и тех же категорий льготников сильно различаются в зависимости от региона. Например, региональные власти могут сокращать перечни групп населения, которые имеют право на такую льготу.
В то же время, добавили в Счетной палате, в структуре госрасходов на лекарства наблюдается перекос в сторону стационаров — на них приходится более половины всех расходов.
В заключение авторы отчета пришли к выводу, что расширение лекарственного обеспечения населения может способствовать успеху лечения большинства заболеваний, которые в России считаются основными причинами преждевременной смертности.
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