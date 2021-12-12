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В Воронеже задержали таксиста, который напал с ножом на двух мужчин

В Воронеже задержали таксиста, который напал с ножом на двух мужчин - РИА Новости, 12.12.2021

В Воронеже задержали таксиста, который напал с ножом на двух мужчин

Подозреваемый в нанесении ножевых ранений в Петербурге двоим мужчинам, из-за чего один скончался, задержан в Воронеже, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T22:18

2021-12-12T22:18

2021-12-12T22:22

происшествия

санкт-петербург

воронеж

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Подозреваемый в нанесении ножевых ранений в Петербурге двоим мужчинам, из-за чего один скончался, задержан в Воронеже, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция задержала таксиста, подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам", - сказано в сообщении.Ранее 10 декабря около 22.15 у магазина на улице Ленсовета таксист нанес серьезные ножевые ранения двоим мужчинам. Оба были госпитализированы, один скончался, а второй находится в крайне тяжелом состоянии. Подозреваемым оказался 28-летний житель Санкт-Петербурга."В ходе дальнейшего расследования была получена оперативная информация, что мужчина мог уехать в Воронеж к своим близким. Сразу же ориентировка на разыскиваемого была направлена воронежским коллегам с указанием возможных адресов его проживания. В результате 12 декабря воронежские полицейские задержали подозреваемого водителя такси", - сказано в сообщении.Задержанный будет доставлен в Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20211212/kislota-1763348109.html

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санкт-петербург

воронеж

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происшествия, санкт-петербург, воронеж, ленинградская область