https://ria.ru/20211212/simptom-1763356691.html

Назван симптом, требующий немедленного обращения в больницу

Врач назвала симптом, при котором опасно принимать обезболивающие - РИА Новости, 12.12.2021

Назван симптом, требующий немедленного обращения в больницу

Появление острой боли в суставе может сигнализировать о развитии подагры. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала главный ревматолог... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T17:15

2021-12-12T17:15

2021-12-12T17:16

общество

департамент здравоохранения г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/87/1560128770_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ba06f3602c4ff5088fd026f4ded5631c.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Появление острой боли в суставе может сигнализировать о развитии подагры. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алёна Загребнева.По ее словам, классическим проявлением заболевания считается боль в первом пальце стопы, который обычно припухает, а также становится красным и горячим.В такой ситуации пациент может переждать боль без применения анальгетиков, так как зачастую первый приступ подагры проходит самостоятельно.Однако некоторые предпочитают купировать болевой синдром с помощью противовоспалительных средств.Впоследствии приступы будут повторяться уже и в других суставах, добавила она.В заключении специалист посоветовала не прибегать к обезболиванию, а в срочном порядке обратиться в больницу.Ранее диетолог Светлана Фус рекомендовала людям с заболеваниями суставов, в частности, полиартритом и подагрой, минимизировать или вообще отказаться от употребления телятины, так как в ней содержится пурин, который способствует накоплению мочевой кислоты.

https://ria.ru/20211130/simptom-1761370277.html

https://ria.ru/20211125/meditsina-1760804969.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, департамент здравоохранения г. москвы