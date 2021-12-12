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https://ria.ru/20211212/simptom-1763356691.html
Назван симптом, требующий немедленного обращения в больницу
Врач назвала симптом, при котором опасно принимать обезболивающие - РИА Новости, 12.12.2021
Назван симптом, требующий немедленного обращения в больницу
Появление острой боли в суставе может сигнализировать о развитии подагры. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала главный ревматолог... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T17:15
2021-12-12T17:16
общество
департамент здравоохранения г. москвы
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Появление острой боли в суставе может сигнализировать о развитии подагры. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алёна Загребнева.По ее словам, классическим проявлением заболевания считается боль в первом пальце стопы, который обычно припухает, а также становится красным и горячим.В такой ситуации пациент может переждать боль без применения анальгетиков, так как зачастую первый приступ подагры проходит самостоятельно.Однако некоторые предпочитают купировать болевой синдром с помощью противовоспалительных средств.Впоследствии приступы будут повторяться уже и в других суставах, добавила она.В заключении специалист посоветовала не прибегать к обезболиванию, а в срочном порядке обратиться в больницу.Ранее диетолог Светлана Фус рекомендовала людям с заболеваниями суставов, в частности, полиартритом и подагрой, минимизировать или вообще отказаться от употребления телятины, так как в ней содержится пурин, который способствует накоплению мочевой кислоты.
https://ria.ru/20211130/simptom-1761370277.html
https://ria.ru/20211125/meditsina-1760804969.html
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общество, департамент здравоохранения г. москвы
17:15 12.12.2021 (обновлено: 17:16 12.12.2021)
 
Врач назвала симптом, при котором опасно принимать обезболивающие

Врач Загребнева: сигнализирующую о подагре боль в суставе опасно притуплять анальгетиком

© Depositphotos / AlexrathsДоктор осматривает ноги пациента
Доктор осматривает ноги пациента - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Depositphotos / Alexraths
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Появление острой боли в суставе может сигнализировать о развитии подагры. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алёна Загребнева.
По ее словам, классическим проявлением заболевания считается боль в первом пальце стопы, который обычно припухает, а также становится красным и горячим.
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В такой ситуации пациент может переждать боль без применения анальгетиков, так как зачастую первый приступ подагры проходит самостоятельно.
Однако некоторые предпочитают купировать болевой синдром с помощью противовоспалительных средств.
"Дальше пациент вступит в межприступный период, который может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. За это время будут продолжаться нарушенные обменные процессы в организме и расти фоновое значение мочевой кислоты в крови", — пояснила врач.
Впоследствии приступы будут повторяться уже и в других суставах, добавила она.
В заключении специалист посоветовала не прибегать к обезболиванию, а в срочном порядке обратиться в больницу.
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Ранее диетолог Светлана Фус рекомендовала людям с заболеваниями суставов, в частности, полиартритом и подагрой, минимизировать или вообще отказаться от употребления телятины, так как в ней содержится пурин, который способствует накоплению мочевой кислоты.
 
ОбществоДепартамент здравоохранения г. Москвы
 
 
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