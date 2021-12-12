https://ria.ru/20211212/ramafosa-1763380868.html

Президент ЮАР заболел COVID-19

Президент ЮАР заболел COVID-19 - РИА Новости, 12.12.2021

Президент ЮАР заболел COVID-19

Президент ЮАР 69-летний Сирил Рамафоса заболел COVID-19 и находится на самоизоляции, свои полномочия он на время передал вице-президенту Дэвиду Мабузе, сообщил... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T23:32

2021-12-12T23:32

2021-12-12T23:32

распространение коронавируса

в мире

юар

сирил рамафоса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151651/40/1516514039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f608e161d37c6415478e48cca72f7040.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент ЮАР 69-летний Сирил Рамафоса заболел COVID-19 и находится на самоизоляции, свои полномочия он на время передал вице-президенту Дэвиду Мабузе, сообщил офис лидера."Президент Сирил Рамафоса получает лечение от слабых симптомов COVID-19 после того, как получил положительный результат теста на вирусную инфекцию сегодня, в воскресенье", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter канцелярии.Отмечается, что президент почувствовал себя плохо после участия в мероприятии в Кейптауне. Сейчас он пребывает в "хорошем настроении" и находится под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны ЮАР."Президент, который полностью вакцинирован, находится в самоизоляции в Кейптауне и передал все полномочия вице-президенту Дэвиду Мабузе на следующую неделю", - указывается в заявлении.Рамафоса, который ранее вернулся из турне по странам Западной Африки, несколько раз проходил тестирование на COVID-19. Также отрицательные результаты тестов получили члены сопровождавшей его делегации.Президент призвал жителей страны вакцинироваться и сохранять бдительность.

https://ria.ru/20211212/omikron-1763364265.html

https://ria.ru/20211212/revaktsinatsiya-1763316613.html

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, сирил рамафоса, коронавирус covid-19