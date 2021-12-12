Президент ЮАР заболел COVID-19
Президент ЮАР Рамафоса заболел COVID-19, временно передал полномочия вице-президенту
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса. 16 февраля 2018
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент ЮАР 69-летний Сирил Рамафоса заболел COVID-19 и находится на самоизоляции, свои полномочия он на время передал вице-президенту Дэвиду Мабузе, сообщил офис лидера.
"Президент Сирил Рамафоса получает лечение от слабых симптомов COVID-19 после того, как получил положительный результат теста на вирусную инфекцию сегодня, в воскресенье", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter канцелярии.
Отмечается, что президент почувствовал себя плохо после участия в мероприятии в Кейптауне. Сейчас он пребывает в "хорошем настроении" и находится под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны ЮАР.
"Президент, который полностью вакцинирован, находится в самоизоляции в Кейптауне и передал все полномочия вице-президенту Дэвиду Мабузе на следующую неделю", - указывается в заявлении.
Рамафоса, который ранее вернулся из турне по странам Западной Африки, несколько раз проходил тестирование на COVID-19. Также отрицательные результаты тестов получили члены сопровождавшей его делегации.
Президент призвал жителей страны вакцинироваться и сохранять бдительность.