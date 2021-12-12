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Туризм
https://ria.ru/20211212/puteshestviya-1762743407.html
Затерянный мир и встреча с кашалотом: десять необычных путешествий — 2021
Затерянный мир и встреча с кашалотом: десять необычных путешествий — 2021 - РИА Новости, 12.12.2021
Затерянный мир и встреча с кашалотом: десять необычных путешествий — 2021
Пандемия все никак не заканчивается. И хотя некоторые страны открывают границы, выбор у путешественников по-прежнему небольшой. Поэтому в 2021-м в тренде... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T08:00
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туризм
путешествия
приморский край
краснодар
курильские острова
федор конюхов
байкал
маршруты - туризм
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МОСКВА, 12 ноября — РИА Новости, Ольга Цынская. Пандемия все никак не заканчивается. И хотя некоторые страны открывают границы, выбор у путешественников по-прежнему небольшой. Поэтому в 2021-м в тренде освоение неизведанных уголков России. Как выжить в "байкало-бермудском" треугольнике, куда отправиться в винный тур, где искать затерянный мир и подружиться с дикими медведями — в материале РИА Новости.Пока не известные, но очень интересныеПутешественник Алексей Трубицин мечтает увидеть все города нашей страны и попасть в Книгу рекордов России. Он рассказал о локациях, о которых многие даже не слышали, и о невероятных событиях в пути.Дагестан: ешь, молись, любиТревел-фотограф Антон Агарков путешествует по неизведанным местам и считает Россию "простором для искателей приключений". Он объяснил, за что любит Дагестан, опасно ли там на самом деле, где остановиться, что посмотреть, попробовать и купить.Выпить и согреться на юге РоссииТуристы приезжают на юг, чтобы согреться, погулять на природе, попробовать лучшее отечественное вино, узнать все о процессе выращивания винограда и изготовлении напитка. Совершить такое путешествие можно и в мини-группах, и индивидуально. Судья международных конкурсов, член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко уверен, что энотуризм откроет для вас юг России по-новому.Большие, дикие и совсем не страшныеТревел-фотограф Михаил Коростелев увлекается съемкой крупных животных под водой. Он поделился секретами, как бюджетно провести отпуск на Камчатке и где можно подружиться с дикими медведями. А еще вспомнил о незабываемой встрече с кашалотом в Индийском океане.Величайшие места силы РоссииЗнаменитый путешественник, пилот воздушного шара "Святая Русь" Валентин Ефремов дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса и энциклопедию "Люди нашего тысячелетия". Он рассказал, как впервые в мире достиг Северного полюса на таком аэростате и совершил экстремальный перелет через "Бермудский треугольник" Байкала. А также указал, где в России величайшие места силы.Почти Земля СанниковаТревел-фотограф Павел Матвеев отправляется в экстремальные путешествия по России, чтобы показать красоту страны. Он поделился воспоминаниями об уникальной экспедиции на Северные Курилы — место, куда попадает не больше 50 человек в год, о вулканах и необитаемых островах, где животные не боятся людей, потому что никогда их не видели.Снова от порога нас зовет дорогаФедор Конюхов собирается поставить очередной мировой рекорд — совершить одиночный переход через Тихий океан на катамаране NOVA на солнечной энергии. Правда, из-за пандемии он не сможет встретить 70-летие в океане — поездку перенесли на март 2022-го. Профессиональный путешественник рассказал, какой экспедицией особенно гордится, о чем сожалеет, а также о тех, кто будет ждать его дома.У них вся жизнь в пути!Авторы проекта "Своим ходом" Лиза и Виталий Ичины уже больше десяти лет почти непрерывно колесят по миру и зарабатывают в любой точке планеты. Они знают, как не поссориться, когда вы вместе круглосуточно, где самые красивые женщины и мужчины, какая страна самая безопасная для туризма, а куда ехать не стоит.Там на неведомых дорожках следы невиданных зверейАндрей Енькин называет себя городским овощем, выбравшимся в дикий мир за впечатлениями. Путешественник отыскивает красивейшие и малоисхоженные места, расположенные рядом с известными туристическими маршрутами. Его философия — все сам, без носильщиков и гидов. Он поделился впечатлениями о фантастических пейзажах Бурятии, о самой глубокой в мире пещере в Абхазии и о том, как его подстерегал тигр в заповеднике в Приморье.Не сидеть же дома!Виктор Охотин считает себя пенсионером и домоседом, но объехал практически весь мир. Он объяснил, что важно знать, посещая горячие точки, рассказал, почему по Конго путешествовал с охраной, а также о том, как его чуть не съели львы в Танзании.
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путешествия, приморский край, краснодар, курильские острова, федор конюхов, байкал, маршруты - туризм, индийский океан, республика бурятия, россия, куда поехать, дикие животные
08:00 12.12.2021 (обновлено: 08:06 12.12.2021)
 

Затерянный мир и встреча с кашалотом: десять необычных путешествий — 2021

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкАльпинисты во время туристического похода из базового лагеря "Джилы - Су" в Кабардино-Балкарии
Альпинисты во время туристического похода из базового лагеря Джилы - Су в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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МОСКВА, 12 ноября — РИА Новости, Ольга Цынская. Пандемия все никак не заканчивается. И хотя некоторые страны открывают границы, выбор у путешественников по-прежнему небольшой. Поэтому в 2021-м в тренде освоение неизведанных уголков России. Как выжить в "байкало-бермудском" треугольнике, куда отправиться в винный тур, где искать затерянный мир и подружиться с дикими медведями — в материале РИА Новости.

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Снова от порога нас зовет дорога

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Своим ходом и Ереван - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
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Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей

Восточные Саяны - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
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