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Туризм
https://ria.ru/20211122/konyukhov-1760172613.html
Федор Конюхов отложил старт одиночного перехода через океаны из-за пандемии
Федор Конюхов отложил старт одиночного перехода через океаны из-за пандемии - РИА Новости, 22.11.2021
Федор Конюхов отложил старт одиночного перехода через океаны из-за пандемии
Путешествие на катамаране, которое планировалось начать в декабре 2021 года, будет отложено до марта 2022 года, также изменится маршрут экспедиции, говорится в... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:18
2021-11-22T14:18
туризм
европа
южная америка
федор конюхов
новости - туризм
барбуда
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Путешествие на катамаране, которое планировалось начать в декабре 2021 года, будет отложено до марта 2022 года, также изменится маршрут экспедиции, говорится в сообщении штаба по подготовки Федора Конюхова."Пандемия скорректировала планы легендарного путешественника. Старт первого в мире одиночного перехода через океаны на катамаране NOVA на солнечной энергии переносится из Южной Америки в Европу и откладывается до марта 2022 года... В конце 2020 года и всю первую половину 2021-го верфь не могла полноценно работать из-за локдаунов", - говорится в сообщении.Кроме того, вследствие закрытых границ Федор не мог регулярно посещать ее, в то время как его присутствие необходимо. Многие вопросы, связанные с проектированием и строительством катамарана, невозможно решить дистанционно. Есть шанс, что в декабре-январе 2021 года катамаран будет спущен на воду и начнутся ходовые испытания.Как напомнили в штабе, ранее планировалось, что в декабре 2021 года Федор Конюхов отплывает из чилийского портового города Вальпараисо. Ему предстояло пересечь Тихий океан, преодолев 9 тысяч морских миль (более 16,5 тысячи километров) в режиме автономного плавания, и финишировать в австралийском Брисбене. Серьёзные ограничения на посещение многих стран заставили Экспедиционный штаб пересмотреть маршрут. В связи с этим было принято решение поменять местами этапы океанского перехода. В марте 2022 года начнётся путешествие Фёдора Конюхова через Атлантику, с Востока на Запад. Финишировать планируется на островах Антигуа и Барбуда. Место старта будет определено в марте 2022 года с учетом текущей эпидемиологической ситуации и локальных ограничений."Помимо Фёдора, к местам старта и финиша должна прибыть команда, которая сначала подготовит катамаран к переходу, а после завершения плавания демонтирует его для транспортировки в Англию, где будет проведено техобслуживание, - поясняет Оскар Конюхов. - Мы готовы к соблюдению любых строжайших эпидемиологических требований, но въехать в Австралию сейчас практически невозможно. Одиночный переход через Тихий океан и без того связан с множеством рисков, и мы не можем умножать их", - пояснили в штабе.
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европа, южная америка, федор конюхов, новости - туризм, барбуда
14:18 22.11.2021
 
Федор Конюхов отложил старт одиночного перехода через океаны из-за пандемии

Федор Конюхов отложил старт одиночного перехода через океаны

© Фото : предоставлено пресс-службой Федора КонюховаКатамаран NOVA
Катамаран NOVA - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Федора Конюхова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Путешествие на катамаране, которое планировалось начать в декабре 2021 года, будет отложено до марта 2022 года, также изменится маршрут экспедиции, говорится в сообщении штаба по подготовки Федора Конюхова.
"Пандемия скорректировала планы легендарного путешественника. Старт первого в мире одиночного перехода через океаны на катамаране NOVA на солнечной энергии переносится из Южной Америки в Европу и откладывается до марта 2022 года... В конце 2020 года и всю первую половину 2021-го верфь не могла полноценно работать из-за локдаунов", - говорится в сообщении.
Кроме того, вследствие закрытых границ Федор не мог регулярно посещать ее, в то время как его присутствие необходимо. Многие вопросы, связанные с проектированием и строительством катамарана, невозможно решить дистанционно. Есть шанс, что в декабре-январе 2021 года катамаран будет спущен на воду и начнутся ходовые испытания.
Как напомнили в штабе, ранее планировалось, что в декабре 2021 года Федор Конюхов отплывает из чилийского портового города Вальпараисо. Ему предстояло пересечь Тихий океан, преодолев 9 тысяч морских миль (более 16,5 тысячи километров) в режиме автономного плавания, и финишировать в австралийском Брисбене. Серьёзные ограничения на посещение многих стран заставили Экспедиционный штаб пересмотреть маршрут. В связи с этим было принято решение поменять местами этапы океанского перехода. В марте 2022 года начнётся путешествие Фёдора Конюхова через Атлантику, с Востока на Запад. Финишировать планируется на островах Антигуа и Барбуда. Место старта будет определено в марте 2022 года с учетом текущей эпидемиологической ситуации и локальных ограничений.
"Помимо Фёдора, к местам старта и финиша должна прибыть команда, которая сначала подготовит катамаран к переходу, а после завершения плавания демонтирует его для транспортировки в Англию, где будет проведено техобслуживание, - поясняет Оскар Конюхов. - Мы готовы к соблюдению любых строжайших эпидемиологических требований, но въехать в Австралию сейчас практически невозможно. Одиночный переход через Тихий океан и без того связан с множеством рисков, и мы не можем умножать их", - пояснили в штабе.
Граффити во Владивостоке с изображением путешественника Федора Конюхова - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 21:35Туризм
Во Владивостоке появились граффити с Федором Конюховым
 
ТуризмЕвропаЮжная АмерикаФедор КонюховНовости - ТуризмБарбуда
 
 
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