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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211212/omikron-1763340845.html
В ЮАР заявили о невысокой эффективности вакцины Pfizer против "омикрона"
В ЮАР заявили о невысокой эффективности вакцины Pfizer против "омикрона" - РИА Новости, 12.12.2021
В ЮАР заявили о невысокой эффективности вакцины Pfizer против "омикрона"
Эффективность двух доз вакцины от коронавируса Pfizer против штамма "омикрон" составляет 22,5%, говорится в исследовании ученых из ЮАР. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T14:08
2021-12-12T14:09
распространение коронавируса
в мире
юар
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Эффективность двух доз вакцины от коронавируса Pfizer против штамма "омикрон" составляет 22,5%, говорится в исследовании ученых из ЮАР.Ранее компания Pfizer сообщила, что три дозы вакцины от коронавируса нейтрализуют штамм "омикрон", а двух доз прививки может быть недостаточно для защиты от этого вариант."Согласно оценкам, он (уровень нейтрализации "омикрона") соответствует (уровню) эффективности вакцины в 22,5% против инфекции с симптомами, из-за чего... подвергается сомнению способность вакцины защитить против инфекции", - отмечается в тексте, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.При этом наблюдается 41-кратное снижение титров нейтрализации против штамма "омикрон" по сравнению с исходным штаммом.Однако, по мнению исследователей, вакцина может защитить от тяжелого протекания заболевания.В исследовании приняли участие ученые из Африканского исследовательского института здравоохранения ЮАР и других учреждений страны. Они изучили образцы плазмы крови 12 человек.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, юар, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, омикрон-штамм коронавируса
14:08 12.12.2021 (обновлено: 14:09 12.12.2021)
 
В ЮАР заявили о невысокой эффективности вакцины Pfizer против "омикрона"

Ученые в ЮАР заявили об эффективности 22,5% двух доз вакцины Pfizer против омикрон-штамма

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Эффективность двух доз вакцины от коронавируса Pfizer против штамма "омикрон" составляет 22,5%, говорится в исследовании ученых из ЮАР.
Ранее компания Pfizer сообщила, что три дозы вакцины от коронавируса нейтрализуют штамм "омикрон", а двух доз прививки может быть недостаточно для защиты от этого вариант.
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"Согласно оценкам, он (уровень нейтрализации "омикрона") соответствует (уровню) эффективности вакцины в 22,5% против инфекции с симптомами, из-за чего... подвергается сомнению способность вакцины защитить против инфекции", - отмечается в тексте, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.
При этом наблюдается 41-кратное снижение титров нейтрализации против штамма "омикрон" по сравнению с исходным штаммом.
Однако, по мнению исследователей, вакцина может защитить от тяжелого протекания заболевания.
В исследовании приняли участие ученые из Африканского исследовательского института здравоохранения ЮАР и других учреждений страны. Они изучили образцы плазмы крови 12 человек.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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Распространение коронавирусаВ миреЮАРКоронавирус COVID-19Вакцина Pfizer/BioNTechОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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