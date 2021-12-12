https://ria.ru/20211212/omikron-1763340845.html

В ЮАР заявили о невысокой эффективности вакцины Pfizer против "омикрона"

В ЮАР заявили о невысокой эффективности вакцины Pfizer против "омикрона" - РИА Новости, 12.12.2021

В ЮАР заявили о невысокой эффективности вакцины Pfizer против "омикрона"

Эффективность двух доз вакцины от коронавируса Pfizer против штамма "омикрон" составляет 22,5%, говорится в исследовании ученых из ЮАР. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T14:08

2021-12-12T14:08

2021-12-12T14:09

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юар

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вакцина pfizer/biontech

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Эффективность двух доз вакцины от коронавируса Pfizer против штамма "омикрон" составляет 22,5%, говорится в исследовании ученых из ЮАР.Ранее компания Pfizer сообщила, что три дозы вакцины от коронавируса нейтрализуют штамм "омикрон", а двух доз прививки может быть недостаточно для защиты от этого вариант."Согласно оценкам, он (уровень нейтрализации "омикрона") соответствует (уровню) эффективности вакцины в 22,5% против инфекции с симптомами, из-за чего... подвергается сомнению способность вакцины защитить против инфекции", - отмечается в тексте, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.При этом наблюдается 41-кратное снижение титров нейтрализации против штамма "омикрон" по сравнению с исходным штаммом.Однако, по мнению исследователей, вакцина может защитить от тяжелого протекания заболевания.В исследовании приняли участие ученые из Африканского исследовательского института здравоохранения ЮАР и других учреждений страны. Они изучили образцы плазмы крови 12 человек.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

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в мире, юар, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, омикрон-штамм коронавируса