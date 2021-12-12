14:08 12.12.2021 (обновлено: 14:09 12.12.2021)
В ЮАР заявили о невысокой эффективности вакцины Pfizer против "омикрона"
Ученые в ЮАР заявили об эффективности 22,5% двух доз вакцины Pfizer против омикрон-штамма
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Эффективность двух доз вакцины от коронавируса Pfizer против штамма "омикрон" составляет 22,5%, говорится в исследовании ученых из ЮАР.
Ранее компания Pfizer сообщила, что три дозы вакцины от коронавируса нейтрализуют штамм "омикрон", а двух доз прививки может быть недостаточно для защиты от этого вариант.
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"Согласно оценкам, он (уровень нейтрализации "омикрона") соответствует (уровню) эффективности вакцины в 22,5% против инфекции с симптомами, из-за чего... подвергается сомнению способность вакцины защитить против инфекции", - отмечается в тексте, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.
При этом наблюдается 41-кратное снижение титров нейтрализации против штамма "омикрон" по сравнению с исходным штаммом.
Однако, по мнению исследователей, вакцина может защитить от тяжелого протекания заболевания.
В исследовании приняли участие ученые из Африканского исследовательского института здравоохранения ЮАР и других учреждений страны. Они изучили образцы плазмы крови 12 человек.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".