https://ria.ru/20211212/nadbavka-1763326005.html

Кого ждет надбавка к пенсии в новом году

В ПФР рассказали об изменениях в начислении надбавки к пенсии части россиян - РИА Новости, 12.12.2021

Кого ждет надбавка к пенсии в новом году

В новом году пенсионеры, которые отработали в сельской местности более 30 лет, смогут получать надбавку независимо от места проживания, пишет "Российская... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T10:49

2021-12-12T10:49

2021-12-12T14:29

общество

пенсионный фонд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600886278_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b023cfcbf8bb2b9461ce99ce1e545c0.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В новом году пенсионеры, которые отработали в сельской местности более 30 лет, смогут получать надбавку независимо от места проживания, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд (ПФР).Издание отмечает, что работа в колхозах, на машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, в совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях до 1992 года зачисляется в сельский стаж (профессию, специальность или занимаемую должность при этом не учитывают). После 1992 года на надбавку могут рассчитывать также те, кто был занят в сферах растениеводства и животноводства.Это касается и тех структур, где сельское хозяйство не основной вид деятельности. В качестве примера приводятся должность прораба в организации, занимающейся сельским хозяйством, или позиция диспетчера структурного подразделения растениеводческого и животноводческого направления компании.Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил об индексации на 5,9% страховых пенсий по старости в 2022 году.

https://ria.ru/20211210/pensiya-1763180113.html

https://ria.ru/20211210/lgoty-1763046729.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, пенсионный фонд рф