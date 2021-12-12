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Кого ждет надбавка к пенсии в новом году
В ПФР рассказали об изменениях в начислении надбавки к пенсии части россиян - РИА Новости, 12.12.2021
Кого ждет надбавка к пенсии в новом году
В новом году пенсионеры, которые отработали в сельской местности более 30 лет, смогут получать надбавку независимо от места проживания, пишет "Российская... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T10:49
2021-12-12T14:29
общество
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В новом году пенсионеры, которые отработали в сельской местности более 30 лет, смогут получать надбавку независимо от места проживания, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд (ПФР).Издание отмечает, что работа в колхозах, на машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, в совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях до 1992 года зачисляется в сельский стаж (профессию, специальность или занимаемую должность при этом не учитывают). После 1992 года на надбавку могут рассчитывать также те, кто был занят в сферах растениеводства и животноводства.Это касается и тех структур, где сельское хозяйство не основной вид деятельности. В качестве примера приводятся должность прораба в организации, занимающейся сельским хозяйством, или позиция диспетчера структурного подразделения растениеводческого и животноводческого направления компании.Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил об индексации на 5,9% страховых пенсий по старости в 2022 году.
https://ria.ru/20211210/pensiya-1763180113.html
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общество, пенсионный фонд рф
10:49 12.12.2021 (обновлено: 14:29 12.12.2021)
 
В ПФР рассказали об изменениях в начислении надбавки к пенсии части россиян

ПФР с 2022 года изменит порядок начисления надбавки к пенсии работникам сельской местности

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В новом году пенсионеры, которые отработали в сельской местности более 30 лет, смогут получать надбавку независимо от места проживания, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд (ПФР).
Издание отмечает, что работа в колхозах, на машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, в совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях до 1992 года зачисляется в сельский стаж (профессию, специальность или занимаемую должность при этом не учитывают).
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Это касается и тех структур, где сельское хозяйство не основной вид деятельности. В качестве примера приводятся должность прораба в организации, занимающейся сельским хозяйством, или позиция диспетчера структурного подразделения растениеводческого и животноводческого направления компании.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил об индексации на 5,9% страховых пенсий по старости в 2022 году.
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ОбществоПенсионный фонд РФ
 
 
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