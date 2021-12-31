Как самому рассчитать размер пенсии в 2022 году: алгоритм с примерами
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Как узнать размер будущей пенсии, из чего она формируется и какими способами самостоятельно рассчитать ее, зная величину индивидуального пенсионного коэффициента в 2022 году, — в материале РИА Новости.
Пенсия
Пенсия — государственное социальное обеспечение, которое позволяет гражданам, достигшим определенного возраста, ежемесячно получать фиксированную сумму. Размер выплаты напрямую зависит от баллов, накопленных за время официальной трудовой деятельности.
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Специалисты Тамбовского филиала МФЦ за работой в зоне обслуживания
Законодательное регулирование
Выплата пенсии регулируется нормативными актами:
- —Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".
- —Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах".
- —Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации".
- —Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях".
- —Федеральным законом от 28.12.2013 № 424-ФЗ "О накопительной пенсии".
- —Постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 "Об утверждении правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий".
- —Федеральным законом от 08.12.2020 № 389-ФЗ "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год".
На основании этих документов ПФР определяет длительность трудового стажа, количество баллов и размер пенсии. Для летчиков, военных, космонавтов, государственных служащих и их семей начисления происходят по ФЗ от 15.12.2001 № 166 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
Виды пенсий и условия начисления
Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, рассказала, что законодательством предусмотрены различные виды пенсий:
1. Страховая. Может назначаться по старости, инвалидности и по потере кормильца в соответствии Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". В 2022 году для оформления страховой пенсии по старости важно одновременное соблюдение следующих условий:
- —страховой стаж — не менее 12 лет;
- —величина индивидуального пенсионного коэффициента (так называемые пенсионные баллы) — не ниже 21;
- —достижение общеустановленного пенсионного возраста - для женщин — 56,5 лет, для мужчин — 61,5 год.
Также согласно закону отдельным категориям граждан предоставляется право выхода на пенсию ранее установленного возраста.
2. Пенсии по государственному обеспечению. В соответствии Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" гражданам назначаются следующие виды пенсий:
- —за выслугу лет (гражданские служащие, военнослужащие, космонавты и летчики);
- —по старости (граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф);
- —по инвалидности (военнослужащие, участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавты);
- —по случаю потери кормильца (в случае смерти военнослужащего, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтов);
- —социальная пенсия (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, детям, оба родителя которых неизвестны) назначается нетрудоспособным гражданам.
Информационный стенд ПФР
Есть случаи, когда пенсия может быть назначена ранее дня обращения за ней:
- 1страховая по старости — со дня, следующего за днем увольнения с работы, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем через 30 дней со дня увольнения;
- 2страховая по инвалидности — со дня признания лица инвалидом, если обращение за ней последовало не позднее чем через 12 месяцев с этого дня;
- 3страховая по случаю потери кормильца — со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее чем через год со дня кончины.
Если после назначения пенсии человек продолжает работать, пенсионные выплаты не прекращаются, но не будут ежегодно индексироваться. После того как гражданин прекратит трудовую деятельность, пенсия будет проиндексирована с месяца, следующего за месяцем после увольнения. Но проиндексированную пенсию выплатят примерно через три месяца, так как у работодателя есть свои сроки подачи отчетности, и ПФР, после того как он получит нулевую отчетность, должен принять решение в течение месяца.
От чего зависит размер будущей пенсии
По словам эксперта, размер страховой пенсии по старости определяется по формуле и зависит от начисленных взносов, продолжительности страхового стажа, наличия иждивенцев, периода ухода за детьми и временем обращения за назначением пенсионного обеспечения. Чем больше пенсионный капитал у гражданина, тем больше будет у него пенсия.
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Накопительная часть
С 2015 года накопительная пенсия стала самостоятельным видом пособий по старости. Ее размер зависит от продолжительности периода выплаты и формируется за счет:
- —взносов от работодателя в пользу застрахованного лица (руководитель отчисляет 22% от заработной платы сотрудника —16% в страховую часть и 6% — в накопительную);
- —средств материнского капитала (части или в полном размере), направленных на формирование накопительной пенсии и их инвестирования;
- —участия в программе софинансирования, дополнительных страховых платежей на накопительную пенсию и их инвестирования.
"Право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений имеют граждане России - участники системы обязательного пенсионного страхования, если накопления на пенсионном счете составляют не менее 5% по отношению к сумме размера страхового пособия по старости. Накопительная пенсия назначается на определенный период и выплачивается ежемесячно. Но не у всех граждан есть накопительная часть пенсии", — поясняет Оксана Красовская.
Она имеется:
- —У мужчин и женщин 1967 года рождения и моложе — они вправе получить накопительную пенсию, если работают или работали в любой из периодов после 2001 года, и имеют право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно.
- —У мужчин 1953-1966 и женщин 1957-1966 года рождения — у этих граждан накопительная пенсия формировалась только три года: 2002, 2003, 2004. Получить ее они могут по достижении пенсионного возраста.
- —У граждан, которые уплачивают дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, владельцы сертификата на материнский (семейный) капитал, направившие средства или их часть на формирование накопительной пенсии.
Юрист акцентирует внимание на том, что в настоящее время и до 2024 года приостановлено формирование накопительной пенсии за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (п. 4 ст. 33.3 федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
от 15.12.2001 № 167-ФЗ; ст. 6.1 федерального закона от 04.12.2013 N 351-ФЗ). То есть все взносы от работодателя поступают на страховую часть пенсии.
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)
ИПК — это сумма пенсионных баллов, которые выдаются за отработанный год. Индивидуальный пенсионный коэффициент складывается из денежных средств, которые работодатель перечисляет за сотрудника (или гражданин самостоятельно, если ИП или самозанятый) в ПФР. Общая величина пенсионных баллов формируется из числа ИПК для каждого года к моменту выхода на пенсию. Значение ИПК необходимо для расчета пенсии.
Баллы за трудовые и за нетрудовые периоды начисляются по разным алгоритмам. Так, 1,8 балла начисляется за один год:
- —службы в армии по призыву;
- —ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом; ухода за пенсионерами старше 80 лет;
- —ухода за ребенком до полутора лет (маме и папе). Если родитель берет годичный отпуск по уходу за вторым ребенком, будет начислено 3,6 балла, за третьего и четвертого — 5,4.
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Как рассчитывается ИПК
Для расчета коэффициента применяется формула:
ИПК общий = (ИПКс + ИПКн) × К
ИПКс — старый коэффициент баллов, набранных до 01.01.2015.
ИПКн — новый коэффициент баллов, полученных после 2015.
К — коэффициент повышения ИПК при отсрочке обращения за пенсией.
Количество баллов за год рассчитывается по формуле:
ИПКгод = (СВгод / НСВ) * 10
СВгод – годовая величина страховых взносов, уплаченных за гражданина;
НСВ – нормативный объем страховых пенсионных взносов.
Например, на год правительство устанавливает предельную базу по взносам, в 2022 году — 1 565 000 рублей. Расчет норматива по страховым взносам (НСВ): 1 565 000 × 16% = 250 400 рублей.
Если месячный оклад гражданина составляет 45000 рублей, его годовой фонд заработной платы составляет 45000 * 12 = 540000 рублей. Величина страховых взносов, уплаченных за него (СВгод):
540000 * 16% = 86400 рублей.
ИПКгод = (86400 / 250400) * 10 = 3,45 балла.
Женщина в пенсионном фонде в Москве
Фиксированная часть страховой пенсии
По закону эту часть пенсии дополнительно начисляют к страховой. Она выплачивается каждому российскому гражданину соответствующего возраста в качестве прибавки и не зависит от суммы уплаченных взносов.
В 2022 году установлена фиксированная выплата страховой пенсии в размере 6401,10 рублей для всех, кроме лиц без иждивенцев, инвалидов, граждан без права на досрочную пенсию. С каждым годом она будет увеличиваться:
- —с 01.01.2022 — 6401,10 рубля;
- —с 01.01.2023 — 6759,56 рубля;
- —с 01.01.2024 — 7131,34 рубля.
Увеличенные коэффициенты
Если за пенсионными выплатами по старости гражданин обратится не по достижении определенного возраста, а позже, то в расчет берут повышающие коэффициенты и фиксированные выплаты. Определяется данный коэффициент исходя из числа полных месяцев, которые истекли со дня возникновения права на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем с 01.01.2015 до дня, с которого назначается страховая пенсия по старости.
Количество месяцев со дня наступления пенсионного возраста
Коэффициент повышения ИПК/ премиальный коэффициент (ПК)
менее 12
1
-
12
1,07
1,056
24
1,15
1,12
36
1,24
1,18
48
1,34
1,27
60
1,45
1,36
72
1,59
1,46
84
1,74
1,58
96
1,9
1,73
108
2,09
1,9
120
2,32
2,11
К примеру, если пенсионер обратился за господдержкой через пять лет после наступления пенсионного возраста, то ПК вырастет на 45 %, а ФВ — на 36 %.
Как рассчитать пенсию
Чтобы узнать, на какую сумму можно рассчитывать при выходе на заслуженный отдых, удобно воспользоваться онлайн калькулятором пенсии на сайте ПФР или специальной формулой:
СП = ИПК × СПК + (ФВ × КвФВ), где
СП — размер страховой пенсии по старости;
ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент;
СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента на день назначения страховой пенсии по старости;
ФВ — фиксированная выплата к страховой пенсии;
КвФВ — коэффициент повышения ФВ при отсрочке назначения выплаты.
Расчеты онлайн
С помощью калькулятора ПФР можно онлайн рассчитать будущую пенсию. Для этого нужно ввести данные о зарплате, периодах работы в течение жизни и следующие показатели, актуальные на 2022 год:
- —Фиксированная выплата — 6401,10 рублей;
- —Стоимость одного пенсионного коэффициента — 104,69 рубля;
- —Максимальная заработная плата до вычета НДФЛ, облагаемая страховыми взносами - 127400 рублей в месяц.
В результате расчета появятся данные о количестве ИПК, размере страховой пенсии и общий страховой стаж. Но это примерный расчет, точный размер выплаты будет известен после установления пенсии и проведения проверки ПФР.
Для работников силовых ведомств и военнослужащих, которые не имеют стажа работы по найму в гражданских сферах, такая схема вычисления пенсии не подойдет.
Расчет по фазам
Эксперт Оксана Красовкая рассказала, что при исчислении пенсии важно учитывать период трудовой деятельности: до 2002 года, с 2002 по 2014 годы, с 2015 года. “При расчете пенсии проводится оценка пенсионных прав до 01.01.2002 года путем их конвертации (преобразования) в расчетный пенсионный капитал. Он определяется по состоянию на 01.01.2002 года по специальной формуле. За стаж, который выработан до 01.01.1991 года, расчетный капитал увеличивается на сумму валоризации, которая составляет 10% величины пенсионного расчетного капитала, сверх того на 1% за каждый полный год общего трудового стажа, выработанного до 01.01.1991 года”, — отмечает специалист.
К примеру, у будущего пенсионера стаж 17 лет до 1991 года, за этот период расчетный пенсионный капитал составил 162568 рублей, то пенсионный капитал увеличивается на 27 %, а сумма валоризации составит - 43893,36 рублей, в общем это будет — 206461,36 рублей.
Затем этот расчетный пенсионный капитал увеличивается с учетом коэффициентов индексации, в соответствии с постановлениями правительства РФ на 31.12.2014 года.
“После того как подсчитан пенсионный капитал, выводится размер трудовой пенсии по старости по формуле. А далее рассчитывается ИПК до 01.01.2015 года, потом уже расчет ИПК производится исходя из взносов после 2015 года. Стоимость одного ИПК на день обращения в 2022 году - 104,69 рубля” — поясняет Оксана Красовская.
После назначения пенсии она ежегодно индексируется государством. Но это не относится к работающим пенсионерам. Им лишь производится перерасчет страховой пенсии в связи с увеличением размера ИПК, исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в ПФР.
При перерасчете страховой пенсии в этом случае максимальное значение ИПК составляет:
- —3,0 — для пенсионеров, у которых в соответствующем году пенсионные накопления не формируются;
- —1,875 — для пенсионеров, у которых такие накопления формируются.
В общем случае территориальный орган ПФР пересчитывает страховую пенсию по старости или по инвалидности в без заявительном порядке с 1 августа каждого года.
Но в настоящее время до 2023 г. при перерасчете страховой пенсии применяется максимальное значение ИПК, равное 3,0, в связи с тем, что приостановлено формирование накопительной пенсии за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
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Как узнать накопленную пенсию
Получить информацию о стаже и накопленных баллах можно на портале "Госуслуги", запросив извещение о состоянии специальной части индивидуального лицевого счета. Услуга бесплатная. Все сведения о пенсионных сбережениях есть и в личном кабинете ПФР.
Чтобы узнать о пенсионных накоплениях, нужно:
- —лично обратиться в ПФР или МФЦ, выписку на бумажном носителе предоставят в день визита;
- —заказать извещение о состоянии лицевого счета онлайн на портале "Госуслуги" или на сайте ПФР.
Оксана Красовская поясняет, с 01.01.2022 года с учетом изменений в законодательстве граждан, которые достигли возраста 45 лет (мужчины) и 40 лет (женщины) и не являются получателями выплат за счет средств пенсионных накоплений, ПФР будет информировать о накопленных суммах, а также о правах на эти выплаты.
Сообщать о предполагаемом размере страховой пенсии по старости ПФР будет один раз в три года, начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины) и по 31 декабря соответствующего года. Информация будет поступать в личный кабинет застрахованного лица при условии, что гражданин зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации госуслуг.
Рекомендации по увеличению пенсии
Эксперт отмечает, что для размера пенсии важен страховой стаж и официальные взносы, которые перечисляются в ПФР. Чтобы в будущем получать более высокую пенсию, рекомендуется:
- —работать официально (баллы можно заработать только при получении "белой" зарплаты);
- —брать исключительно оплачиваемые отпуска и больничные;
- —делать самостоятельные взносы, без работодателя, чтобы получить максимальный балл (с 2021 года максимум — 10);
- —женщинам до момента выхода в декрет нужно быть официально трудоустроенными;
- —предпринимателям за уплату фиксированных страховых взносов начисляют чуть больше одного балла, поэтому ИП получают минимальную пенсию, лучше быть еще где-то трудоустроенными.
Женщина держит пенсионное удостоверение