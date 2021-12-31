https://ria.ru/20211231/pensiya-1766311522.html

Как самому рассчитать размер пенсии в 2022 году: алгоритм с примерами

Как рассчитать пенсию по старости 2022: индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)

Как самому рассчитать размер пенсии в 2022 году: алгоритм с примерами

Как узнать размер будущей пенсии, из чего она формируется и какими способами самостоятельно рассчитать ее, зная величину индивидуального пенсионного... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T16:20

2021-12-31T16:20

2021-12-31T16:20

общество

пенсионный фонд рф

ленинград

новый год

россия

европейская юридическая служба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667022_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_0c4615eb27bad8fa400c9da2ced0c9cb.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Как узнать размер будущей пенсии, из чего она формируется и какими способами самостоятельно рассчитать ее, зная величину индивидуального пенсионного коэффициента в 2022 году, — в материале РИА Новости.ПенсияПенсия — государственное социальное обеспечение, которое позволяет гражданам, достигшим определенного возраста, ежемесячно получать фиксированную сумму. Размер выплаты напрямую зависит от баллов, накопленных за время официальной трудовой деятельности.Законодательное регулированиеВыплата пенсии регулируется нормативными актами:На основании этих документов ПФР определяет длительность трудового стажа, количество баллов и размер пенсии. Для летчиков, военных, космонавтов, государственных служащих и их семей начисления происходят по ФЗ от 15.12.2001 № 166 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".Виды пенсий и условия начисленияОксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, рассказала, что законодательством предусмотрены различные виды пенсий:1. Страховая. Может назначаться по старости, инвалидности и по потере кормильца в соответствии Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". В 2022 году для оформления страховой пенсии по старости важно одновременное соблюдение следующих условий:Также согласно закону отдельным категориям граждан предоставляется право выхода на пенсию ранее установленного возраста.2. Пенсии по государственному обеспечению. В соответствии Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" гражданам назначаются следующие виды пенсий:Есть случаи, когда пенсия может быть назначена ранее дня обращения за ней:Если после назначения пенсии человек продолжает работать, пенсионные выплаты не прекращаются, но не будут ежегодно индексироваться. После того как гражданин прекратит трудовую деятельность, пенсия будет проиндексирована с месяца, следующего за месяцем после увольнения. Но проиндексированную пенсию выплатят примерно через три месяца, так как у работодателя есть свои сроки подачи отчетности, и ПФР, после того как он получит нулевую отчетность, должен принять решение в течение месяца.От чего зависит размер будущей пенсииПо словам эксперта, размер страховой пенсии по старости определяется по формуле и зависит от начисленных взносов, продолжительности страхового стажа, наличия иждивенцев, периода ухода за детьми и временем обращения за назначением пенсионного обеспечения. Чем больше пенсионный капитал у гражданина, тем больше будет у него пенсия.Накопительная частьС 2015 года накопительная пенсия стала самостоятельным видом пособий по старости. Ее размер зависит от продолжительности периода выплаты и формируется за счет:"Право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений имеют граждане России - участники системы обязательного пенсионного страхования, если накопления на пенсионном счете составляют не менее 5% по отношению к сумме размера страхового пособия по старости. Накопительная пенсия назначается на определенный период и выплачивается ежемесячно. Но не у всех граждан есть накопительная часть пенсии", — поясняет Оксана Красовская.Она имеется:Юрист акцентирует внимание на том, что в настоящее время и до 2024 года приостановлено формирование накопительной пенсии за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (п. 4 ст. 33.3 федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" от 15.12.2001 № 167-ФЗ; ст. 6.1 федерального закона от 04.12.2013 N 351-ФЗ). То есть все взносы от работодателя поступают на страховую часть пенсии.Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)ИПК — это сумма пенсионных баллов, которые выдаются за отработанный год. Индивидуальный пенсионный коэффициент складывается из денежных средств, которые работодатель перечисляет за сотрудника (или гражданин самостоятельно, если ИП или самозанятый) в ПФР. Общая величина пенсионных баллов формируется из числа ИПК для каждого года к моменту выхода на пенсию. Значение ИПК необходимо для расчета пенсии.Баллы за трудовые и за нетрудовые периоды начисляются по разным алгоритмам. Так, 1,8 балла начисляется за один год:Как рассчитывается ИПКДля расчета коэффициента применяется формула:ИПК общий = (ИПКс + ИПКн) × КИПКс — старый коэффициент баллов, набранных до 01.01.2015.ИПКн — новый коэффициент баллов, полученных после 2015.К — коэффициент повышения ИПК при отсрочке обращения за пенсией.Количество баллов за год рассчитывается по формуле:ИПКгод = (СВгод / НСВ) * 10СВгод – годовая величина страховых взносов, уплаченных за гражданина;НСВ – нормативный объем страховых пенсионных взносов.Например, на год правительство устанавливает предельную базу по взносам, в 2022 году — 1 565 000 рублей. Расчет норматива по страховым взносам (НСВ): 1 565 000 × 16% = 250 400 рублей.Если месячный оклад гражданина составляет 45000 рублей, его годовой фонд заработной платы составляет 45000 * 12 = 540000 рублей. Величина страховых взносов, уплаченных за него (СВгод):540000 * 16% = 86400 рублей.ИПКгод = (86400 / 250400) * 10 = 3,45 балла.Фиксированная часть страховой пенсииПо закону эту часть пенсии дополнительно начисляют к страховой. Она выплачивается каждому российскому гражданину соответствующего возраста в качестве прибавки и не зависит от суммы уплаченных взносов.В 2022 году установлена фиксированная выплата страховой пенсии в размере 6401,10 рублей для всех, кроме лиц без иждивенцев, инвалидов, граждан без права на досрочную пенсию. С каждым годом она будет увеличиваться:Увеличенные коэффициентыЕсли за пенсионными выплатами по старости гражданин обратится не по достижении определенного возраста, а позже, то в расчет берут повышающие коэффициенты и фиксированные выплаты. Определяется данный коэффициент исходя из числа полных месяцев, которые истекли со дня возникновения права на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем с 01.01.2015 до дня, с которого назначается страховая пенсия по старости.К примеру, если пенсионер обратился за господдержкой через пять лет после наступления пенсионного возраста, то ПК вырастет на 45 %, а ФВ — на 36 %.Как рассчитать пенсиюЧтобы узнать, на какую сумму можно рассчитывать при выходе на заслуженный отдых, удобно воспользоваться онлайн калькулятором пенсии на сайте ПФР или специальной формулой:СП = ИПК × СПК + (ФВ × КвФВ), гдеСП — размер страховой пенсии по старости;ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент;СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента на день назначения страховой пенсии по старости;ФВ — фиксированная выплата к страховой пенсии;КвФВ — коэффициент повышения ФВ при отсрочке назначения выплаты.Расчеты онлайнС помощью калькулятора ПФР можно онлайн рассчитать будущую пенсию. Для этого нужно ввести данные о зарплате, периодах работы в течение жизни и следующие показатели, актуальные на 2022 год:В результате расчета появятся данные о количестве ИПК, размере страховой пенсии и общий страховой стаж. Но это примерный расчет, точный размер выплаты будет известен после установления пенсии и проведения проверки ПФР.Для работников силовых ведомств и военнослужащих, которые не имеют стажа работы по найму в гражданских сферах, такая схема вычисления пенсии не подойдет.Расчет по фазамЭксперт Оксана Красовкая рассказала, что при исчислении пенсии важно учитывать период трудовой деятельности: до 2002 года, с 2002 по 2014 годы, с 2015 года. “При расчете пенсии проводится оценка пенсионных прав до 01.01.2002 года путем их конвертации (преобразования) в расчетный пенсионный капитал. Он определяется по состоянию на 01.01.2002 года по специальной формуле. За стаж, который выработан до 01.01.1991 года, расчетный капитал увеличивается на сумму валоризации, которая составляет 10% величины пенсионного расчетного капитала, сверх того на 1% за каждый полный год общего трудового стажа, выработанного до 01.01.1991 года”, — отмечает специалист.К примеру, у будущего пенсионера стаж 17 лет до 1991 года, за этот период расчетный пенсионный капитал составил 162568 рублей, то пенсионный капитал увеличивается на 27 %, а сумма валоризации составит - 43893,36 рублей, в общем это будет — 206461,36 рублей.Затем этот расчетный пенсионный капитал увеличивается с учетом коэффициентов индексации, в соответствии с постановлениями правительства РФ на 31.12.2014 года.“После того как подсчитан пенсионный капитал, выводится размер трудовой пенсии по старости по формуле. А далее рассчитывается ИПК до 01.01.2015 года, потом уже расчет ИПК производится исходя из взносов после 2015 года. Стоимость одного ИПК на день обращения в 2022 году - 104,69 рубля” — поясняет Оксана Красовская.После назначения пенсии она ежегодно индексируется государством. Но это не относится к работающим пенсионерам. Им лишь производится перерасчет страховой пенсии в связи с увеличением размера ИПК, исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в ПФР.При перерасчете страховой пенсии в этом случае максимальное значение ИПК составляет:В общем случае территориальный орган ПФР пересчитывает страховую пенсию по старости или по инвалидности в без заявительном порядке с 1 августа каждого года.Но в настоящее время до 2023 г. при перерасчете страховой пенсии применяется максимальное значение ИПК, равное 3,0, в связи с тем, что приостановлено формирование накопительной пенсии за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.Как узнать накопленную пенсиюПолучить информацию о стаже и накопленных баллах можно на портале "Госуслуги", запросив извещение о состоянии специальной части индивидуального лицевого счета. Услуга бесплатная. Все сведения о пенсионных сбережениях есть и в личном кабинете ПФР.Чтобы узнать о пенсионных накоплениях, нужно:Оксана Красовская поясняет, с 01.01.2022 года с учетом изменений в законодательстве граждан, которые достигли возраста 45 лет (мужчины) и 40 лет (женщины) и не являются получателями выплат за счет средств пенсионных накоплений, ПФР будет информировать о накопленных суммах, а также о правах на эти выплаты.Сообщать о предполагаемом размере страховой пенсии по старости ПФР будет один раз в три года, начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины) и по 31 декабря соответствующего года. Информация будет поступать в личный кабинет застрахованного лица при условии, что гражданин зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации госуслуг.Рекомендации по увеличению пенсииЭксперт отмечает, что для размера пенсии важен страховой стаж и официальные взносы, которые перечисляются в ПФР. Чтобы в будущем получать более высокую пенсию, рекомендуется:

https://ria.ru/20211212/nadbavka-1763326005.html

https://ria.ru/20211206/pensii-1762319419.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/pensiya-1763481285.html

https://ria.ru/20211215/pensiya-1763829449.html

https://ria.ru/20211212/nakoplenie-1763320148.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211217/vyplaty-1764167033.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, пенсионный фонд рф, ленинград, новый год, россия, европейская юридическая служба