https://ria.ru/20211212/granitsa-1763334367.html

В Азербайджане высказались за делимитацию границы с Арменией

В Азербайджане высказались за делимитацию границы с Арменией - РИА Новости, 12.12.2021

В Азербайджане высказались за делимитацию границы с Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал начало процесса делимитации границы с Арменией единственным способом избежать напряженности. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T12:36

2021-12-12T12:36

2021-12-12T16:22

в мире

армения

азербайджан

москва

нагорно-карабахская республика

ильхам алиев

ситуация на армяно-азербайджанской границе

джейхун байрамов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166807_128:0:1000:491_1920x0_80_0_0_f2412497d48b66e5975ead390607443c.jpg

БАКУ, 12 дек — РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал начало процесса делимитации границы с Арменией единственным способом избежать напряженности."Несмотря на конструктивные переговоры, инициированные азербайджанским государством, мы не наблюдаем этого с противоположной стороны. К сожалению, время от времени на границе совершаются провокации со стороны Армении. В результате этих провокаций гибнут люди", — сказал он.Глава внешнеполитического ведомства считает, что в Ереване должны отказаться от агрессивных действий. "Армения должна понять, что ничего не добьется, прибегая к подобным провокациям. Это будет иметь очень серьезные последствия", — заверил он. Министр указал, что армянская сторона нагнетает напряженность перед началом заранее объявленных дат и переговоров, что не случайно. "Это пример того, что политическое руководство Армении не отказывается полностью от политики провокаций", — уверен Байрамов.В последнее время обстановка на границе двух Армении и Азербайджана обострилась. Стороны сообщают об обстрелах и обвиняют друг друга в провокациях. Осенью прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Ереван и Баку переложили друг на друга вину за начало вооруженного противостояния. В ноябре государствам удалось заключить соглашение о прекращении огня. Армении пришлось уступить некоторые территории. Россия отправила в регион миротворцев.

https://ria.ru/20211208/dialog-1762682165.html

https://ria.ru/20211126/peregovory-1760976110.html

армения

азербайджан

москва

нагорно-карабахская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, москва, нагорно-карабахская республика, ильхам алиев, ситуация на армяно-азербайджанской границе, джейхун байрамов