https://ria.ru/20211212/granitsa-1763334367.html
В Азербайджане высказались за делимитацию границы с Арменией
В Азербайджане высказались за делимитацию границы с Арменией - РИА Новости, 12.12.2021
В Азербайджане высказались за делимитацию границы с Арменией
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал начало процесса делимитации границы с Арменией единственным способом избежать напряженности. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T12:36
2021-12-12T12:36
2021-12-12T16:22
в мире
армения
азербайджан
москва
нагорно-карабахская республика
ильхам алиев
ситуация на армяно-азербайджанской границе
джейхун байрамов
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БАКУ, 12 дек — РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал начало процесса делимитации границы с Арменией единственным способом избежать напряженности."Несмотря на конструктивные переговоры, инициированные азербайджанским государством, мы не наблюдаем этого с противоположной стороны. К сожалению, время от времени на границе совершаются провокации со стороны Армении. В результате этих провокаций гибнут люди", — сказал он.Глава внешнеполитического ведомства считает, что в Ереване должны отказаться от агрессивных действий. "Армения должна понять, что ничего не добьется, прибегая к подобным провокациям. Это будет иметь очень серьезные последствия", — заверил он. Министр указал, что армянская сторона нагнетает напряженность перед началом заранее объявленных дат и переговоров, что не случайно. "Это пример того, что политическое руководство Армении не отказывается полностью от политики провокаций", — уверен Байрамов.В последнее время обстановка на границе двух Армении и Азербайджана обострилась. Стороны сообщают об обстрелах и обвиняют друг друга в провокациях. Осенью прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Ереван и Баку переложили друг на друга вину за начало вооруженного противостояния. В ноябре государствам удалось заключить соглашение о прекращении огня. Армении пришлось уступить некоторые территории. Россия отправила в регион миротворцев.
https://ria.ru/20211208/dialog-1762682165.html
https://ria.ru/20211126/peregovory-1760976110.html
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в мире, армения, азербайджан, москва, нагорно-карабахская республика, ильхам алиев, ситуация на армяно-азербайджанской границе, джейхун байрамов
12:36 12.12.2021 (обновлено: 16:22 12.12.2021)
В Азербайджане высказались за делимитацию границы с Арменией
В Баку считают делимитацию границы с Арменией единственным способом избежать напряженности