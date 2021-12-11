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Самолет МЧС дозагрузил лабораторию в Волгограде и вылетел в ЮАР
Самолет МЧС дозагрузил лабораторию в Волгограде и вылетел в ЮАР - РИА Новости, 11.12.2021
Самолет МЧС дозагрузил лабораторию в Волгограде и вылетел в ЮАР
Самолет МЧС РФ совершил дозагрузку мобильной лаборатории в Волгограде и вылетел в ЮАР с вирусологами и мобильной лабораторией для борьбы с COVID-19, сообщили в... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T18:35
2021-12-11T18:35
2021-12-11T18:35
распространение коронавируса
в мире
юар
волгоград
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Самолет МЧС РФ совершил дозагрузку мобильной лаборатории в Волгограде и вылетел в ЮАР с вирусологами и мобильной лабораторией для борьбы с COVID-19, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Как сообщалось ранее, по поручению президента РФ Владимира Путина спецборт ведомства Ил-76 доставит в ЮАР мобильную лабораторию Роспотребнадзора."Самолет совершил дозагрузку мобильной лаборатории Роспотребнадзора на базе автомобиля КАМАЗ в аэропорту Волгограда и следует в Южно-Африканскую Республику. На борту Ил-76 вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативная группа МЧС", - говорится в сообщении.
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в мире, юар, волгоград, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ил-76, здоровье - общество, сирил рамафоса, россия, коронавирус covid-19
Самолет МЧС дозагрузил лабораторию в Волгограде и вылетел в ЮАР
Самолет МЧС дозагрузил лабораторию в Волгограде и вылетел в ЮАР для борьбы с COVID-19