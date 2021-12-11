https://ria.ru/20211211/pomosch-1763293756.html

Самолет МЧС дозагрузил лабораторию в Волгограде и вылетел в ЮАР

Самолет МЧС дозагрузил лабораторию в Волгограде и вылетел в ЮАР - РИА Новости, 11.12.2021

Самолет МЧС дозагрузил лабораторию в Волгограде и вылетел в ЮАР

Самолет МЧС РФ совершил дозагрузку мобильной лаборатории в Волгограде и вылетел в ЮАР с вирусологами и мобильной лабораторией для борьбы с COVID-19, сообщили в... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T18:35

2021-12-11T18:35

2021-12-11T18:35

распространение коронавируса

в мире

юар

волгоград

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761061508_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_1e9013ef6644e97293a812079ff7a0ec.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Самолет МЧС РФ совершил дозагрузку мобильной лаборатории в Волгограде и вылетел в ЮАР с вирусологами и мобильной лабораторией для борьбы с COVID-19, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Как сообщалось ранее, по поручению президента РФ Владимира Путина спецборт ведомства Ил-76 доставит в ЮАР мобильную лабораторию Роспотребнадзора."Самолет совершил дозагрузку мобильной лаборатории Роспотребнадзора на базе автомобиля КАМАЗ в аэропорту Волгограда и следует в Южно-Африканскую Республику. На борту Ил-76 вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативная группа МЧС", - говорится в сообщении.

юар

волгоград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, волгоград, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ил-76, здоровье - общество, сирил рамафоса, россия, коронавирус covid-19