https://ria.ru/20211211/peterburg-1763260948.html
В Петербурге задержали мужчину, облившего кислотой свою бывшую девушку
В Петербурге задержали мужчину, облившего кислотой свою бывшую девушку - РИА Новости, 11.12.2021
В Петербурге задержали мужчину, облившего кислотой свою бывшую девушку
Сотрудники полиции задержали мужчину, облившего кислотой свою бывшую девушку и ее молодого человека на набережной канала Грибоедова в Петербурге, сообщает... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T12:23
2021-12-11T12:23
2021-12-11T17:35
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ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, облившего кислотой свою бывшую девушку и ее молодого человека на набережной канала Грибоедова в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудники полиции задержали мужчину, облившего кислотой свою бывшую девушку и ее молодого человека", — сказано в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел в пятницу около 18:30 часов у дома 86 по набережной канала Грибоедова. Прибывшие полицейские обнаружили 16-летнюю девушку и 18-летнего молодого человека, которые с различными химическими ожогами были впоследствии госпитализированы.Отмечается, что девушку отправили в больницу в тяжелом состоянии, а ее 18-летнего спутника в удовлетворительном."В результате оперативно-разыскных мероприятий у дома 4 по Московскому проспекту полицейские задержали 24-летнего подозреваемого. По предварительной версии причиной такого поступка стала ревность", — сказано в сообщении. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
12:23 11.12.2021 (обновлено: 17:35 11.12.2021)
В Петербурге задержали мужчину, облившего кислотой свою бывшую девушку
В Петербурге задержали мужчину, из ревности облившего кислотой свою бывшую девушку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости.
Сотрудники полиции задержали мужчину, облившего кислотой свою бывшую девушку и ее молодого человека на набережной канала Грибоедова в Петербурге
, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области
.
"Сотрудники полиции задержали мужчину, облившего кислотой свою бывшую девушку и ее молодого человека", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в пятницу около 18:30 часов у дома 86 по набережной канала Грибоедова. Прибывшие полицейские обнаружили 16-летнюю девушку и 18-летнего молодого человека, которые с различными химическими ожогами были впоследствии госпитализированы.
Отмечается, что девушку отправили в больницу в тяжелом состоянии, а ее 18-летнего спутника в удовлетворительном.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий у дома 4 по Московскому проспекту полицейские задержали 24-летнего подозреваемого. По предварительной версии причиной такого поступка стала ревность", — сказано в сообщении. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции.