https://ria.ru/20211211/omikron-1763310213.html
В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"
В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном" - РИА Новости, 11.12.2021
В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"
Шесть случаев заражения вариантом коронавируса "омикрон" зарегистрировано в Турции, заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T23:32
2021-12-11T23:32
2021-12-11T23:46
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омикрон-штамм коронавируса
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АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Шесть случаев заражения вариантом коронавируса "омикрон" зарегистрировано в Турции, заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа."В Турции зафиксировано шесть случаев заражения штаммом "омикрон". Один человек выявлен в Стамбуле и пятеро - в Измире", - сказал Коджа журналистам.По его словам, ни один из зараженных новым штаммом не нуждается в госпитализации. "Это пациенты с очень незначительными симптомами, они находятся под амбулаторным наблюдением без каких-либо проблем", - добавил министр.Всемирная организация здравоохранения классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763253924.html
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в мире, стамбул, юар, турция, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
23:32 11.12.2021 (обновлено: 23:46 11.12.2021)
В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"
Шесть случаев заражения штаммом "омикрон" зарегистрировали в Турции