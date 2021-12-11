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В Словакии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Словакии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 11.12.2021
В Словакии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса
Первые три случая заболевания штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Словакии у людей, вернувшихся из поездки по странам Южной Африки, сообщил телеканал... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T16:26
2021-12-11T16:26
2021-12-11T16:26
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коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ПРАГА, 11 дек – РИА Новости. Первые три случая заболевания штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Словакии у людей, вернувшихся из поездки по странам Южной Африки, сообщил телеканал Тa3 со ссылкой на премьера Эдуарда Хегера."Первые три случая штамма "омикрон" подтверждены в Словакии. Речь идет о людях, вернувшихся недавно из поездки по странам Южной Африки. Все они находятся в изоляции, заболевание у них протекает в легкой форме", - цитирует телеканал заявление премьера.Всемирная организация здравоохранения классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, словакия, юар, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Словакии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса
Три жителя Словакии заразились омикрон-штаммом после поездки в Южную Африку