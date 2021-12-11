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В Ливане выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Ливане выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 11.12.2021

В Ливане выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

Штамм "омикрон" был впервые выявлен в Ливане у двух человек, прибывших из Африки, передает ливанское национальное агентство NNA со ссылкой на Минздрав страны. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T15:43

2021-12-11T15:43

2021-12-11T15:43

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коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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БЕЙРУТ, 11 дек - РИА Новости. Штамм "омикрон" был впервые выявлен в Ливане у двух человек, прибывших из Африки, передает ливанское национальное агентство NNA со ссылкой на Минздрав страны."Два положительных случая, (чьи образцы - ред.) были подвергнуты генетическому секвенированию, действительно инфицированы штаммом "омикрон". Два пациента находятся на домашней изоляции, у них проявляются легкие симптомы", - сообщила пресс-служба Минздрава.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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в мире, ливан, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса