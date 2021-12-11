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Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против "омикрона"
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против "омикрона" - РИА Новости, 11.12.2021
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против "омикрона"
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против штамма "омикрон", заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T03:14
2021-12-11T03:14
2021-12-11T08:53
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коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против штамма "омикрон", заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее он сообщал, что центр Гамалеи подстраивает профилактический препарат против "омикрона", такие же манипуляции ученые проделали и для всех предыдущих вариантов коронавируса. Препараты хранятся в холодильниках центра.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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юар, москва, воз, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
03:14 11.12.2021 (обновлено: 08:53 11.12.2021)
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против "омикрона"
Глава Центра Гамалеи Гинцбург: конструкция вакцины против омикрон-штамма COVID-19 собрана