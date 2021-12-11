https://ria.ru/20211211/omikron-1763237115.html

Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против "омикрона"

Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против "омикрона" - РИА Новости, 11.12.2021

Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против "омикрона"

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против штамма "омикрон", заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T03:14

2021-12-11T03:14

2021-12-11T08:53

юар

москва

воз

александр гинцбург

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575683927_0:75:2847:1676_1920x0_80_0_0_5047cc3da3384fc9ed647baa6dacfb34.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против штамма "омикрон", заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее он сообщал, что центр Гамалеи подстраивает профилактический препарат против "омикрона", такие же манипуляции ученые проделали и для всех предыдущих вариантов коронавируса. Препараты хранятся в холодильниках центра.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

юар

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юар, москва, воз, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса