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Случаи запрета въезда российским ученым в страны мира в 2010-2021 годах

Случаи запрета въезда российским ученым в страны мира в 2010-2021 годах - РИА Новости, 10.12.2021

Случаи запрета въезда российским ученым в страны мира в 2010-2021 годах

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что известного российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдавию. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:38

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10 декабря 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что известного российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдавию.По словам Захаровой, политолог была де-факто депортирована тем же самолетом, которым она прилетела в Кишинев. Сама Нарочницкая считает причиной ее депортации предстоящие в непризнанной Приднестровской Молдавской республике выборы.4 марта 2020 года стало известно, что Румыния отказала во въезде ученому Алексею Умнову-Денисову. Умнов-Денисов – специалист по лингвистике, должен был выступить в Российском центре науки и культуры в Бухаресте с лекцией о предках румын на тему "Племена даков: кто они и откуда". Ученого не пустили, несмотря на то что у него была въездная виза, полученная в Генконсульстве Румынии в Санкт-Петербурге. По словам пресс-атташе диппредставительства Василия Потенга, ученого по прилете в Бухарест даже не выпустили, он находился в транзитной зоне, ему вещи не выдали, первым обратным рейсом был вынужден вернуться в Россию. Ученый считает, что отказ во въезде в Румынию вызван его профессиональной деятельностью. 14 января 2018 года российский политолог и журналист, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил, что ему запретили въезд на территорию Евросоюза сроком на три года по запросу польских властей. По словам Бондаренко, он узнал об этом, когда прибыл в Берлин для участия в собрании партии Die Linke. По прибытию в Германию он был депортирован в Россию. 27 октября 2017 года Пограничная полиция Молдавии сообщила, что директору российского Института проблем глобализации экономисту Михаилу Делягину запретили въезд в страну. Отмечалось, что Делягин должен был участвовать в международной конференции, посвященной 100-летию Октябрьской революции. 25 ноября 2015 года власти Молдавии не пропустить на территорию Приднестровья сотрудника Российского института стратегических исследований (РИСИ) Никиту Бондарева. Согласно заявлению МИД непризнанной республики, российский ученый прибыл из Москвы в Кишинев с намерением принять участие в Тирасполе в международной сербско-приднестровской конференции. Однако через полчаса после прибытия он был депортирован из аэропорта Кишинева обратно в столицу России. По информации МИД Приднестровья, сотруднику РИСИ запрещен въезд в Молдавию. 29 августа 2015 года российский ученый с мировым именем, антрополог, Сергей Абашин прилетел в Ташкентский аэропорт из Москвы. Во время пограничного контроля Абашину был предъявлен документ – "Акт об отказе во въезде" – из которого следовало, что ему отказано во въезде по причине запрета на въезд. 13 апреля 2015 года стало известно, что власти Молдавии запретили въезд в страну российскому политологу Алексею Мартынову. По прибытии в Кишинев политолог был отправлен в Москву тем же самолетом. Сотрудник Бюро по миграции МВД республики сообщил, что Мартынов признан нежелательной персоной в Молдавии, ему запрещен въезд в страну на пять лет. 20 февраля 2015 года директор международного медиа-клуба "Формат А-3" Марина Сафронова сообщила, что директору Фонда национальной энергетической безопасности Константину Симонову запретили въезд в Молдавию без объяснения причин. Симонов прилетел в Кишинев для участия в публичной встрече с журналистами и общественностью на тему "Есть ли у Европы альтернатива российскому газу?". Пограничная служба Молдавии сообщила, что российскому политологу запрещен въезд в страну сроком на пять лет. 12 октября 2014 года эстонские власти отказались впустить в страну известного российского этнолога и антрополога, академика РАН Валерия Тишкова, который прибыл в Таллин для встречи с общественностью по приглашению международного медиаклуба "Импрессум". Ученого не выпустили из аэропорта Таллина во время прохождения паспортного контроля. Оказалось, что решение о том, что его не выпустят из аэропорта, было принято 9 октября, но это не довели ни до сведения Валерия Тишкова, ни до руководителей клуба "Импрессум". Ученому пришлось провести ночь в аэропорту, так как прямой рейс в Москву был только на следующий день. 18 сентября 2014 года власти Эстонии не пустили в страну замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, который должен был выступить в Таллине в рамках медиаклуба "Импрессум" с темой "Европейский и Евразийский союзы: партнеры или соперники?".Он был выслан из страны без объяснения причин.С 29 апреля 2013 года власти Киргизии запретили въезд в страну известному российскому политическому эксперту по Центральной Азии Александру Князеву. Политолог был задержан 1 мая на границе Киргизии, куда возвращался после двухдневной поездки в соседний Казахстан. Пограничники вручили ему "акт о непропуске через госграницу Киргизской Республики". Семья политолога постоянно проживает в Бишкеке. Князев заявил, что причиной таких действий, по его мнению, стало неприятие политическими структурами Киргизии его аналитических материалов, которые касаются ситуации в республике, в том числе киргизско-российских взаимоотношений. Князев на тот момент являлся старшим научным сотрудником института востоковедения Российской академии наук. 14 сентября 2010 года грузинские власти отказали во въезде в страну первому вице-президенту российского Центра моделирования стратегического развития, гражданину РФ Григорию Трофимчуку. Политолог прибыл в Грузию через Ереван с целью участия в работе круглого стола "Самобытность и глобализация: вызовы и перспективы" в Тбилиси". Он планировал принять участие в открытии новых курсов обучения русскому языку и прочитать первую лекцию слушателям. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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