Россия направила ноту в МИД Румынии из-за отказа во въезде ученому

"Ученого из Санкт-Петербурга по прилете в Бухарест даже не выпустили, он находился в транзитной зоне, ему вещи не выдали, первым обратным рейсом был вынужден вернуться в Россию. Представители посольства ожидали его в аэропорту, вызвали консула, посол лично туда поехал. Связались с МИД Румынии, но в устной форме нам объяснили, что это решение румынских властей и они имеют на это право — принимать самостоятельно решение без каких либо объяснений", — сообщил собеседник агентства.