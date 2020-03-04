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https://ria.ru/20200304/1568130007.html
Россия направила ноту в МИД Румынии из-за отказа во въезде ученому
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РИА Новости

Россия направила ноту в МИД Румынии из-за отказа во въезде ученому

10:34 04.03.2020 (обновлено: 11:38 04.03.2020)
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© AFP 2020 / Andrei PungovschiПосольство России в Бухаресте, Румыния
Посольство России в Бухаресте, Румыния
© AFP 2020 / Andrei Pungovschi
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Посольство России направило ноту Министерству иностранных дел Румынии из-за отказа во въезде ученому Алексею Умнову-Денисову, заявил РИА Новости пресс-атташе диппредставительства Василий Потенга.

"Ученого из Санкт-Петербурга по прилете в Бухарест даже не выпустили, он находился в транзитной зоне, ему вещи не выдали, первым обратным рейсом был вынужден вернуться в Россию. Представители посольства ожидали его в аэропорту, вызвали консула, посол лично туда поехал. Связались с МИД Румынии, но в устной форме нам объяснили, что это решение румынских властей и они имеют на это право — принимать самостоятельно решение без каких либо объяснений", — сообщил собеседник агентства.

Умнов-Денисов — специалист по лингвистике, должен был выступить в Российском центре науки и культуры в Бухаресте с лекцией о предках румын на тему "Племена даков: кто они и откуда". Ученого не пустили, несмотря на то что у него была въездная виза, полученная в Генконсульстве Румынии в Санкт-Петербурге.
"Так как гости, слушатели его уже ждали, мы с его разрешения сами провели эту лекцию", — добавил Потенга.
Как подчеркивается в направленном в ведомство документе, российская сторона обеспокоена тем, что "искусственным образом создаются препятствия для обмена опытом между научным сообществом". Посольство также проинформировало об инциденте МИД России.
Владимир Джабаров
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